Создана умная камера, которая генерирует стихи о том, что видит 5 23.04.2024, 15:49

История устройства началась с простого увлечения создателей.

Группа энтузиастов создала прототип устройства Poetry Camera, которое генерирует и печатает готовые стихи о том, что сфотографировал.

В основе этого инновационного устройства лежит мощный одноплатный компьютер Raspberry Pi размером с кредитную карточку. Этот крошечный, но мощный компонент служит мозгом Poetry Camera, позволяя ей создавать изображения и общаться с большой языковой моделью GPT-4 от OpenAI для создания стихов, пишет New Voice.

Принцип работы заключается в том, что Raspberry Pi фиксирует изображение, а затем использует алгоритмы компьютерного зрения для анализа визуальных данных. Модели ИИ интерпретируют изображение, идентифицируя ключевые элементы (цвета, узоры и эмоции в кадре). Эта информация служит основой для процесса создания поэзии. Пользователи могут выбирать поэтическую форму — хайку, сонет или верлибр — в зависимости от своих предпочтений. Правда, для настройки нужно разбираться в исходном коде. Уже готовый стих печатается самим гаджетом — подобно мгновенным фото на камерах Polaroid.

Создатели пока размышляют над будущим своего инновационного устройства. Хотя его история начиналась с простого увлечения создателей, учитывая положительные отзывы друзей и близких, разработчики изучают возможность коммерческого выпуска гаджета.

«На первые 100 вопросов людей мы сказали: „Мы не продаем это“. Но после 101 вопроса мы начали думать об этом более детально, интересуясь, стоит ли нам делать это доступным для людей. Но в то же время это художественный проект, понимаете? Нашей первоначальной реакцией было исключить капитализм из этого», — говорит соавтор устройства Келин Кэролин Чжан.