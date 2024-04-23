Пробиться к морю: с новым оружием из США Украина возобновит наступление 23.04.2024, 19:21

ВСУ получат второй шанс пробить «линию Суровикина».

Ожидаемое возобновление поставок американского оружия позволит Вооруженным силам Украины вернуться к наступательным действиям вплоть до перерезания «сухопутного коридора» в Крым.

Такое мнение в комментарии «Фокусу» высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

По его словам, реальный боевой сценарий предусматривает возобновление попыток пробиться через «линию Суровикина» – эшелонированную систему российской обороны на оккупированном юге. Черник полагает, что у ВСУ снова появится цель выйти на Мелитополь и расположенный к югу от него Молочный Лиман.

«ВСУ могут перерезать сухопутный коридор до Крыма и обвалить южный плацдарм. После успехов на юге надо посмотреть и понять, какое будет следующее тактическое задание», — прогнозирует аналитик.

Что касается планов врага, то Черник ожидает дальнейших попыток выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Первоочередной целью оккупантов здесь является город Часов Яр.

Аналитик отмечает, что ситуация на поле боя будет зависеть от фактических объемов поставок западного оружия Украине.