Очевидец поздно вечером снял на видео треугольный НЛО с огнями 23.04.2024, 19:25

Иллюстративное фото

На этот раз неопознанный объект зафиксировали в Братиславе.

Этот видеоролик был снят в Братиславе (Словакия) около 11-ти часов вечера, и кадры показались любопытными всем, кто интересуется НЛО.

Автором видеоматериала стал некий человек, фигурирующий в интернете под ником «ufoslovakia». Как нетрудно догадаться, это местный житель, являющийся самопровозглашённым экспертом по НЛО, который снимает необъяснимые явления в небе и делится своими наблюдениями с другими пользователями.

На сей раз энтузиаст подловил странный объект, летавший прямо над ним и представлявший собой три огонька в тёмном небе. Однако, слаженные движения огней позволяют предположить, что НЛО был один, причём наверняка треугольной формы.

С этим полностью согласны уфологи и просто зрители, назвавшие видео отличным доказательством того, что инопланетяне снова нанесли нам визит — на сей раз побывав в Словакии.