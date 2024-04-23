«Цифры по количеству врачей в Беларуси фальсифицируются» 1 23.04.2024, 19:34

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Правда о методах решения кадрового голода в медицине.

Как выяснилось, в картине мира экс-главы Минздрава Владимира Караника дефицита с медиками в Беларуси не то чтобы нет, но в Гродненской области за последние пять лет количество врачей на 10 тысяч населения якобы выросло с 57,5 до 58.

За комментарием «Филин» обратился к координатору Фонда медицинской солидарности, врачу-эндоскописту Лидии Тарасенко.

— По версии Караника, с медицинскими кадрами как минимум на Гродненщине все хорошо, и вообще Беларусь по обеспеченности врачами на 4-5 месте в мире.

— Мы как раз буквально вчера обсуждали с коллегами из «Белых Халатов» эти заявления. Для меня очевидно, что это неправда. Хотя, думаю, есть люди, которые верят словам чиновника: он же говорит уверенно, дядя в красивом костюме. Но именно с количеством врачей мы не раз подлавливали Минздрав на том, что он врет.

Если сравнить разные данные — Национальный статистический комитет, сайт самого Минздрава, отчеты, которые проскакивают в других источниках, — видно, что цифры, которые подает Минздрав по количеству врачей, не сходятся между собой. Поэтому не стоит забывать о том, что эти цифры в Беларуси фальсифицируются.

И сама риторика чиновников, построение фраз, когда они говорят про врачей, примечательна: они говорят в неодушевленном роде, как о вещах. Мол, нам всего хватает, и кадров тоже — надо только рационально их использовать.

Нагрузка на белорусских медиков на местах, констатирует Лидия Тарасенко, сегодня и без того большая. А предлагается ее еще увеличить — например, дать терапевту плюс полставки, но не по своему профилю, а за невролога.

— А в принципе, при желании можно его научить быть и травматологом, и плитку класть, и фильмы снимать — почему бы нет? — иронизирует медик. — В заявлении чиновника прекрасно все, кроме того, что на самом деле ситуация ужасная.

Хочу пожелать, чтобы и Караника лечил один специалист — за невролога, терапевта, кардиолога и всех остальных.

— На ваш взгляд, к чему приведет такое «рационализаторское» решение?

— У меня ощущение, что гайки закрутили настолько, так запугали народ и усложнили пути отступления, что (конечно, не уверена, но предполагаю) сейчас отток людей из Беларуси, наоборот, замедлится.

Желающих и могущих уехать будет меньше: Минздрав предпринимает довольно эффективные попытки для того, чтобы вставлять палки в колеса, перестает выдавать документы, да и образование наше ухудшается настолько, что некоторые специальности не котируются.

Например, есть медико-диагностический факультет, он выпускает в том числе врачей лучевой диагностики. Но там учиться всего 5 лет, и люди после этого факультета в Европе врачами не считаются, то есть, этот диплом нигде не признается, его невозможно подтвердить.

Эта тенденция, когда резко начала расти пропасть в образовании между Беларусью и остальным миром, появилась после 2020 года, и она очень неприятная. Так что уехать будет все сложнее.

— Но ведь и перегрузука остающихся в стране практикующих медиков ни к чему хорошему не приведет.

— Так и есть, качество оказания медпомощи не улучшится. Да, может быть, кто-то физически быстрее попадет на прием к врачу. Но будут ли у этого врача силы, знания, возможности что-либо сделать — огромный вопрос. И ответ на него, к сожалению, — нет.

Чисто эмоционально получить возможность попасть на прием — уже вроде бы неплохо. Но попасть ведь лучше к нормальному специалисту, и не когда заболело, а заранее, — профилактика куда эффективней, чем лечение. А кто будет заниматься этой профилактикой, если у врача 60 человек на приеме, и ему отбиться бы от этого приема?