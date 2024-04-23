Путина осталось мало времени 23.04.2024, 19:51

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Россиянам придется перейти к стратегической обороне.

Российские оккупационные войска могут провести удары по всем текущим направлениям, пока американская помощь не прибыла в Украину. Так как в Кремле уже понимают - как только помощь поступит, россиянам придется перейти к стратегической обороне. Детальнее о факторе помощи и текущей ситуации на основных направлениях фронта - «Апострофу» рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов:

- Принятие решения о предоставлении Украине военно-технической помощи может побуждать российское руководство ударить по всем направлениям. Потому что россияне четко понимают, что как только начнет поступать помощь в определенных объемах, уже им придется переходить к стратегической обороне. Потому и на фронте вероятны обострения, и в информационном поле, а также в экономическом. Враг будет пытаться достичь как можно больше успехов на всех фронтах.

Что касается украинского потенциала, все будет зависеть от объемов помощи. Если Украине дадут несколько десятков ракет ATACMS, это может только помочь. А если дадут 300-400, тогда вопрос будет решаться совсем в другом контексте. Если придет к украинцам, условно говоря, шесть самолетов первой партии, то они только могут помочь на отдельном направлении, а если будет 26 самолетов, как было обещано Данией, то мы уже сможем решать вопрос с поражением врага на отдельном оперативном направлении.

Поэтому вопрос о влиянии помощи на ход боевых действий зависит от объемов.

Что касается текущего наступления российских войск. Если бы у РФ была возможность внезапного обострения, она уже бы ею воспользовалась. Они же не тянут кота за хвост, а давят изо всех сил, чтобы добиться как можно лучшего результата. К примеру, скоро будет год, как враг пытается срезать Роботинский выступ. Но у них ничего не выходит. Кстати, две недели назад 76-я десантная дивизия, сражавшаяся лбом о плацдарм в Роботино, пошла на переформирование, потому что полностью потеряла боеспособность.

А что касается наступления на Харьков, то формирование ударных группировок и накопление материальных запасов – не наблюдается. А чтобы пройти 35-40 км в Харьков, нужна не одна сотня тысяч войск.

Что касается Часова Яра, то город довольно сильно защищен. Единственное, что враг сбрасывает многие кабы. За сутки около 20-30 КАБов - только на Часов Яр. И это сегодня самая большая проблема украинских войск. Если украинцы смогут хоть немного отогнать российскую авиацию, то вопрос содержания Часова Яра можно решить. Тем более что с каждым днем начинают поступать боеприпасы по разным инициативам - и Европа дает со своих складов, и Пентагон помогает. То есть у нас есть все шансы удержать Часов Яр, по крайней мере, до 9 мая точно.

По Авдеевскому направлению. Есть определенные вклинения врага в украинскую оборону – на отдельных отрезках до 4 км. И на сегодняшний день враг пытается любой ценой расширить это вклинение. Но речь идет только о расширении, а не о поворотах на север или юг для того, чтобы зайти в тыл нашим войскам.

В общем, ситуация довольно плохая, врагу удалось поймать нас на ротации и прорваться в Очеретино. Мы же будем сейчас решать вопрос либо фланговый удар, чтобы попытаться перерезать выступление россиян, либо принимать меры для локализации российских войск в Очеретино. У нас уже были такие клинья русских войск, не давая врагу развить успех в любом направлении.