Стало известно, какой самый популярный предмет на ЦТ в этом году 1 23.04.2024, 19:55

В этом году зарегистрировалось чуть меньше абитуриентов, чем в прошлом.

Для сдачи централизованного тестирования в Беларуси зарегистрировались 54,9 тысячи человек (в прошлом году — 55 тысяч). Как сообщает Министерство образования, в этом году самый популярный предмет — английский язык.

На ЦТ по нему зарегистрировалось 14,4 тысячи абитуриентов. В прошлом году самым популярным предметом была физика — более 14 тысяч, а на ЦТ по английскому языку зарегистрировалось около 13 тысяч.

В 2023-м на ЦТ по русскому языку зарегистрировалось около 12 тысяч абитуриентов, в 2024-м — только 9,4 тысячи. На математику чуть больше — 9,5 тысячи.

Сколько человек зарегистрировалось на централизованное тестирование по белорусскому языку, Минобразования не сообщает. В прошлом году было более 3 тысяч абитуриентов.