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Эскалация возле Очеретино: ВСУ выбивают россиян с юга

  • 23.04.2024, 20:01
  • 1,680
Эскалация возле Очеретино: ВСУ выбивают россиян с юга

Ситуация в районе поселка на Авдеевком направлении сложная.

Ситуация в районе поселка Очеретино на Авдеевском направлении сложная, россияне зашли в южную часть населенного пункта.

Об этом сказал представитель ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире «Espreso TV». Он подчеркнул, что ВСУ сейчас выбивают оттуда оккупантов. Ситуация такова:

- В настоящее время большая часть поселка контролируется Силами обороны. Южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии. Принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизации ситуации на этом направлении.

По словам Волошина, оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, и пытаются закрепиться в южной части Очеретино.

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