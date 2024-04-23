В Беларусь прилетел еще один российский истребитель Су-30СМ 23.04.2024, 20:12

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Его зафиксировали на аэродроме «Барановичи».

Сегодня, 23 апреля, на аэродром «Барановичи» из России прилетел истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ.

Как сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн», сейчас на аэродроме в Барановичах постоянно находятся два разведывательных самолета Су-24МР и по меньше мере один истребитель Су-30СМ ВКС РФ (с сегодняшнего дня — их минимум два).

Мониторинговые группы регулярно фиксируют полеты этих самолетов в воздушном пространстве Беларуси.