В Беларусь прилетел еще один российский истребитель Су-30СМ
- 23.04.2024, 20:12
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Его зафиксировали на аэродроме «Барановичи».
Сегодня, 23 апреля, на аэродром «Барановичи» из России прилетел истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ.
Как сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн», сейчас на аэродроме в Барановичах постоянно находятся два разведывательных самолета Су-24МР и по меньше мере один истребитель Су-30СМ ВКС РФ (с сегодняшнего дня — их минимум два).
Мониторинговые группы регулярно фиксируют полеты этих самолетов в воздушном пространстве Беларуси.