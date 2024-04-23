Reuters: США готовят пакет помощи для Украины на $1 миллиард 23.04.2024, 20:17

В пакет помощи войдут 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и многое другое.

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет выделен в рамках еще не подписанного законопроекта.

Издание Reuters (перевод - «Униан» пишет, что пакет помощи включает в себя авто, зенитно-ракетные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно использовано на поле боя.

В кратком выступлении на заседании Сената лидер демократов Чак Шумер призвал законодателей принять законопроект о внешней помощи «как можно быстрее»:

- Пришло время закончить работу, чтобы раз и навсегда помочь нашим друзьям за рубежом. Я прошу своих коллег объединить усилия, чтобы принять сегодня дополнение как можно быстрее, отправить нашим друзьям помощь, которую они давно ждут. Давайте не будем затягивать это и не будем заставлять их ждать ни минуты.

Демократ от Аризоны Марк Келли посетовал, что Конгресс так долго затягивал голосование, которое в итоге одобрили 71 % членов:

- Из-за задержек украинские бойцы испытывают острую нехватку [оружия и боеприпасов]. Это связывает руки их командирам в то самое время, когда Россия активизирует свои военные действия. Украина может выиграть эту войну. Принятие этого законопроекта позволит передать им больше всего, что необходимо для перелома ситуации.

Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз добавила, что в мировой истории наступило нестабильное и опасное время, и если Путина не остановить - дальше в его прицел попадут Молдова, Грузия, страны Балтии и Польша.

- Если президенту России Владимиру Путину позволят добиться успеха на Украине, он продолжит преследовать свою цель - воссоздать Советский Союз. Он не скрывает этого. Тогда наши войска будут вовлечены в гораздо более масштабную войну, - сказала она.