В Гродненской области яйца дорожают в 15 раз быстрее, чем в Минской 23.04.2024, 20:24

В стране разогналась инфляция.

По итогам I квартала 2024 года рост цен на яйца в Гродненской области оказался в 15,1 раза больше, чем в Минской, — 4,97% против 0,33%, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ официальных данных Белстата.

В Гомельской области яйца подорожали на 4,36%, в Витебской — на 2,44%, Могилевской — на 1,46%, Брестской — на 0,70%, в Минске — на 1,80%.

В 2023 году больше всего цены на яйца увеличились в Могилевской области и Минске — соответственно на 12,36% и 12,08% при среднем росте цен на продовольственные товары на 6,76% (без учета алкоголя и табака — на 4,86%). Меньшим был рост цен в Минской (9,81%), Брестской (9,33%), Гродненской (9,22%), Гомельской (5,58%) и Витебской (5,43%) областях.

За январь–март 2024 года среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали сладкий перец (+34,63%), морковь (+26,55%) и виноград (+25,96%). Если исключить овощи и фрукты, стоимость которых очень зависит от сезонных и погодных факторов, то в лидерах по удорожанию оливковое масло (+7,34%), пиво (+5,88%) и рыбные пресервы (+5,22%).