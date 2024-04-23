Залужный покидает Украину: что известно о новой должности экс-главкома ВСУ 10 23.04.2024, 20:35

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Валерий Залужный

Перед «железным генералом» стоят новые задачи.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже в скором времени может покинуть Украину. Все из-за новой должности, о которой ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Говорят, что британцы наконец-то согласились на кандидатуру «железного генерала» и тот вскоре может занять новую дипломатическую должность.

Что известно о назначении Залужного, действительно ли он уже вскоре возглавит посольство в Лондоне и какие новые задачи будут стоять перед «железным генералом»? Подробности рассказал ТСН журналист Артем Зябкин.

Залужный скоро будет в Лондоне?

Залужный уже на полпути в Лондон и получил все необходимые разрешения. Бывший гепрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный наконец-то получил агреман от Британии. А это значит, что Валерий Федорович очень скоро может возглавить диппредставительство.

- Лондон направил агреман – то есть согласование на назначение послом господина Залужного. Так что в ближайшее время мы, наконец, почти через год, а может и больше, получим в Лондоне посла Украины. 5-6 дней назад согласовали агреман, — сообщил Луценко.

Об этом Луценко заявил 19 апреля, с тех пор официальных подтверждений его словам не было, однако сам Луценко считает, что очень скоро о назначении объявят и на Банковой. Сам же Залужный, по его словам, на финальной стадии подготовки к новой должности: он уже прошел все проверки в МИДе и сейчас формирует команду нового посольства.

Кстати, сам Залужный о своем новоназначении до сих пор не сказал ни слова.

Посол в Британии Украине очень нужен. На самом деле это ключевое для Украины представительство пустует уже почти год — с июля 2023-го. Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко не так давно возглавлял МИД и был опытным дипломатом.