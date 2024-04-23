Три захватывающих сериала с высоким рейтингом для вечернего просмотра
- 23.04.2024, 20:41
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Их создали по мотивам популярных видеоигр.
Когда видеоигры адаптируют к сюжету известного фильма или сериала – это обычное дело, которым никого не удивишь. Зато лент по мотивам игр не так много, но и они заполоняют киноиндустрию в последнее время.
«Кино 24» подобрал одни из самых популярных сериалов по мотивам видеоигр. Эти кинокартины были в топах рейтингов и получили немалое количество премий. Их стоит посмотреть даже в том случае, если вы не фанат той или иной игры.
«Одни из нас»
Жанр: приключения, постапокалиптика.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 8.7.
Игра и сериал показывают историю контрабандиста Джоэла и его юную спутницу. Они пытаются выжить в мире, опустошенном из-за пандемии грибка. Зараженные им становятся людоедами. В страшных реалиях есть шанс на жизнь: 14-летняя девочка имеет иммунитет к инфекции, а значит после исследований может стать ключом для создания лекарств.
Видеоигра The Last of Us стала одной из самых продаваемых, а сериал по ее сюжету получил 8 наград кинопремии Эмми. Второй сезон должен выйти в 2025 году.
«Ведьмак»
Жанр: Фэнтези, приключения.
Страна: США, Польша.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Сериал снят не только по мотивам игры, но и романов
В прошлом году на Netflix стартовал 3 сезон сериала. Благодаря интересу к нему значительно выросли продажи видеоигры.
«Фоллаут»
Жанр: постапокалиптика, драма.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 8.6.
Совсем свежий нынешний сериал создан по мотивам игры Fallout. Сюжет разворачивается в США через 200 лет после ядерной войны с Китаем. Кино рассказывает о постапокалиптическом мире, где спасенным людям приходится выходить из своих убежищ. Главная героиня Люси решается выйти в мир, чтобы найти своего отца.
Сценарий сериала не дублирует сюжет игры, а является дополнением. Здесь и юмор, и удачная экранизация. Первый сезон этого сериала вышел довольно успешным и получил популярность. Именно поэтому его продолжили на второй сезон.