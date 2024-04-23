«Лукашенко хватает воздух перед утоплением» 2 23.04.2024, 21:16

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Стратегически давление на бизнес – путь к тупику.

Белорусское правительство ограничило выплату доходов и дивидендов инвесторам из «недружественных» стран. Это не первая подобная мера против бизнесменов, которые когда-то рискнули вложить деньги в нашу экономику.

Эксперты, с которыми пообщался «Белсат», отмечают, что власти в Минске действуют по принципу «день простоять да ночь продержаться»: на короткое время ограничения действительно могут дать им какие-то плоды, однако стратегически это путь к тупику.

Очередной «сюрприз» для инвесторов из «недружественных» стран появился на Национальном правовом портале. Постановление правительства запрещает выплату доходов и дивидендов без разрешения областных исполкомов или Минского горисполкома.

Согласно утвержденной процедуре, прибыль, которую не позволят отдать инвестору, будет перечисляться на специальный банковский счет и храниться там до тех пор, пока ограничение не отменят. Пока определено, что эта мера будет действовать до конца 2025 года.

Отметим, что «недружественные» страны для властей режима Лукашенко: все государства – члены ЕС, Албания, Австралия, Великобритания, США, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Швейцария.

Ранее правительство Беларуси повысило налог на прибыль иностранных компаний из «недружественных» стран, частично приостановило участие в соглашениях о двойном налогообложении с рядом государств, утвердило список юридических лиц с иностранным капиталом, которые нельзя продавать.

«Новые ограничения – своеобразное логическое продолжение», – констатировал экономист и финансист Виталий Олейник.

«Hо какие деньги можно заводить в страну, если никакие доходы оттуда нельзя будет получить?» – заметил экономист.

Он сравнил действия властей с утопающим, пытающимся набрать побольше воздуха в легкие:

«Если вы ныряете в воду, как можно больше воздуха хотите удержать внутри себя. Понятно, что с течением времени этот воздух у вас просто закончится, вам все равно придется выныривать и принимать какие-то другие меры. Пересидеть день, продержаться ночь – таким образом строится и политика, и экономика в Беларуси. Понятно, что это не стратегический подход для развития экономики».

Виталий Олейник уверен, что многие иностранные бизнесмены хотят собрать вещи – и на выход, и в любых условиях попытаются найти лазейку, чтобы забрать с собой заработанные деньги:

«Если вы будете работать фактически в таких крепостнических условиях, то эффективность вашей работы будет весьма сомнительной. Много какой бизнес хотел бы уйти. Если смотреть в перспективу, эти бизнесы будут искать какого-то выхода: либо закрываться, либо продавать долю, либо каким-то образом все равно выводить капитал».

Другой экономист, пообщавшийся с журналистами на условиях анонимности, отметил, что еще одной целью всех ограничений против «недружественных» инвесторов может быть принуждение продавать бизнес «друзьям».

«Стимулируется передел рынка: хотят забрать активы за ничто или заставить продать по цене, значительно ниже рыночной. Сейчас много российских покупателей. Полагаю, это в их интересах», – сказал эксперт.

При этом иностранные бизнесмены не горят желанием терять свои деньги, поэтому выбирают тактику «схавацца ў бульбу» и переждать.

«Инвесторы не хотят отдавать активы за ничто и уходить. Вероятно, ждут каких-то изменений в политике. Постановление не дает забрать свои честно заработанные деньги и стимулирует загонять их обратно в экономику и таким образом продолжать инвестиционный цикл. Однако это тактика, но не стратегия – это все, что нужно знать о действиях нашего правительства», – подытожил он.