Белорус получил польскую визу для работы слесарем, но устроился водителем в Литве 23.04.2024, 21:59

Что было, когда его остановил польско-немецкий патруль?

Пограничники Польши и Германии задержали белоруса, который по польской рабочей визе трудоустроился водителем в Литве.

Как сообщается, пограничники Польши и Германии проводили совместные мероприятия, связанные с контролем законности пребывания иностранцев. Они остановили микроавтобус Ford с литовскими регистрационными знаками, которым управлял 56-летний белорус.

Мужчина предъявил белорусский паспорт с действующей польской визой, которая была выдана для работы слесарем в Польше.

Выяснилось, что белорус на работу в Польше не устроился и даже не пытался установить какой-либо контакт со своим работодателем. Мужчина пояснил, что вместо этого он пошел работать водителем в литовскую транспортную компанию.

«В связи с тем, что цель пребывания белоруса не соответствовала заявленной, пограничники задержали иностранца, аннулировали визу и вынесли решение, обязывающее его вернуться в Беларусь в течение 30 дней. Решение также включает запрет на повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны сроком на один год», — рассказали в погранслужбе.