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Боррель: ЕС разработал план по использованию доходов от замороженных активов РФ

  • 23.04.2024, 22:18
Боррель: ЕС разработал план по использованию доходов от замороженных активов РФ
Жозеп Боррель

Такой механизм может приносить €3 миллиарда в год.

Европейский Союз разработал план по использованию доходов от замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

- Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать их отдельно. Теперь такие доходы находятся на отдельных накопительных счетах, – отметил он.

Боррель подчеркнул, что такой механизм изъятия доходов от российских активов может приносить €3 млрд в год.

- Эти доходы не принадлежат России, поскольку не являются суверенными активами, ведь есть разница между капиталом и доходом от него, – добавил он.

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