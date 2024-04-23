В Пинском районе произошла серьезная авария

В Пинском районе произошла серьезная авария1
- 23.04.2024, 22:23
- 1,540
Столкнулись сразу четыре авто.
Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 23 апреля около 19.00. По предварительной информации, 61-летний водитель Audi двигался по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 99-м километре дороги он совершил попутное столкновение с Renault, после чего автомобиль вынесло на встречку, где он протаранил еще один Renault и Volkswagen.
В результате ДТП 78-летний водитель Volkswagen и его 69-летняя супруга от полученных телесных повреждений умерли на месте происшествия. Водитель Audi с тяжелыми травмами был госпитализирован.
«Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — рассказали в СК.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, а также следственно-оперативная группа.