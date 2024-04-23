В Пинском районе произошла серьезная авария 1 23.04.2024, 22:23

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Столкнулись сразу четыре авто.

Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Пинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 23 апреля около 19.00. По предварительной информации, 61-летний водитель Audi двигался по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 99-м километре дороги он совершил попутное столкновение с Renault, после чего автомобиль вынесло на встречку, где он протаранил еще один Renault и Volkswagen.

В результате ДТП 78-летний водитель Volkswagen и его 69-летняя супруга от полученных телесных повреждений умерли на месте происшествия. Водитель Audi с тяжелыми травмами был госпитализирован.

«Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — рассказали в СК.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, а также следственно-оперативная группа.