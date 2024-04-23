Сенат США проголосовал за сокращенную процедуру рассмотрения пакета помощи Украине 1 23.04.2024, 22:29

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Обсуждение законопроекта может продлиться до 30 часов.

В Сенате США завершилось процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине. Об этом сообщает The Guardian (передает - «Униан»).

Законопроект получил 80 голосов «за» и 19 «против». После этого начнется обсуждение, оно может продлиться до 30 часов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Сенат поддержал предложение лидера демократов Ч. Шумера о прекращении дебатов по сути законопроекта о пакете международной помощи США, который включает Украину.

- Решение поддержали 80 сенаторов (при необходимых 60), против проголосовало 19. Это решение начинает 30-часовой период выступлений сенаторов, в котором один сенатор может выступать до 1 часа. Фактическая продолжительность будет зависеть от количества сенаторов, которые будут принимать в нем участие. Это откроет возможность для финального голосования за законопроект, – подчеркнула она.

Отметим, что для одобрения законопроекта Сенатом необходимо минимум 50 голосов.