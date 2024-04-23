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Украина активно работает с США для самостоятельного производства Patriot

  • 23.04.2024, 23:31
Украина активно работает с США для самостоятельного производства Patriot

Как минимум, речь идет о начале производства Украиной значительной части составляющих для ЗРК.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Украина активно работает с Вашингтоном для самостоятельного запуска производства зенитных ракетных комплексов Patriot.

- Действительно, эта задача перед нами стоит. Во время двух визитов президента Зеленского в США в прошлом году - в сентябре и в декабре - мы больше всего обсуждали вопрос их совместного производства, - заявила Маркарова в интервью для издания «Европейская правда», отвечая на вопрос о перспективах производства в Украине.

Она отметила, что между двумя визитами украинского президента уже было два заседания бизнесов, украинских и американских (Patriot - это несколько компаний, которые производят различные части комплекса).

- Поэтому мы активно работаем над этим. Без того, чтобы мы сами производили, как минимум, значительную часть составляющих, а как максимум - завершенный продукт, не обойтись. Ведь мы же понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется, - подчеркнула Маркарова.

Также она отметила, что Украине надо производить не только ПВО.

- Вот сейчас только закончился визит премьер-министра Украины, министра финансов и главы Нацбанка, которые приехали на встречи во Всемирном банке и Международном валютном фонде, но имели также встречи с бизнесом, где одно из ключевых обсуждений было именно об инвестициях в военно-промышленный комплекс и совместную работу, касающуюся отдельных материалов, например редкоземельных металлов, - сообщила посол.

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