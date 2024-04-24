«Нас ждет раздел»: соратник Гиркина прогнозирует исчезновение РФ 24.04.2024, 3:00

РФ развалится на десятки государств.

Россия проигрывает войну Украине, и в Кремле не знают, что с этим делать. С таким пессимистическим заявлением выступил Виктор Алкснис - бывший депутат Госдумы РФ, ультрапатриот и близкий соратник чекиста Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщает dialog.ua.

Алкснис констатировал, что за 2 года РФ не смогла выполнить ни одной из целей так называемой «СВО». Более того, положение РФ значительно ухудшилось в сравнении с довоенным временем.

«За два года ни одна из целей «СВО», заявленных президентом Путиным в своем обращении к нации 24 февраля 2022 года, не достигнуты. И более того, война пришла на территорию «старой» России», - пожаловался Z-полковник.

Он уверен, что в итоге этой войны Россию ждет деимперилизация и деколонизация, то есть распад на части.

- Да, придется вернуть Крым, Донбасс и Запорожье с Херсонщиной Украине. Да, придется выплатить Украине сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенного в ходе «СВО». Да, придется отправить в Международный военный трибунал в Гааге российских военных преступников… Да, придется провести демилитаризацию российской экономики, отказаться от мощной армии и передать наше ядерное оружие под международный контроль, - написал российский ультрапатриот.

Бонусом, с его слов, станет развал России на десятки государств. Более того, уверен Алкснис, про такое развитие событий мечтают многие региональные элиты в РФ.