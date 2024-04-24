Ремесленников, самозанятых и владельцев агроусадеб обязали платить 29% от дохода в ФСЗН

Ремесленников, самозанятых и владельцев агроусадеб обязали платить 29% от дохода в ФСЗН8
- 24.04.2024, 10:44
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Об этом сообщило Минтруда и соцзащиты.
Обновился перечень граждан, которые с 1 октября будут подлежать обязательному государственному страхованию. Минтруда и соцзащиты внесло туда три новые категории: ремесленники, самозанятые и граждане, оказывающие услуги агроэкотуризма.
Белорусы, которые относятся к этим категориям, обязаны будут совершать взносы в ФСЗН в размере 29% от самостоятельно установленного дохода. Но ежемесячный доход при этом должен быть не меньше, чем средняя зарплата по стране — с 1 января она равняется 626 рублям.
Первые взносы за IV квартал 2024 года должны быть уплачены до 1 марта 2025 года.
Также уточняется, что при внесении взноса учитываются только периоды осуществления деятельности. Чтобы не платить за «простой», каждый год до 31 марта нужно будет предоставлять в ФСЗН специальный документ персонифицированного учета по форме ПУ-3.