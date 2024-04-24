Изменил ли Трамп свое отношение к Украине? 24.04.2024, 11:13

Дональд Трамп

Политик не стал срывать выделение военной помощи Конгрессом.

Дональд Трамп не стал срывать выделение США помощи Украине. Но и записывать его в друзья Киева очень опрометчиво. Какими будут его действия в отношении российско-украинской войны в случае победы на выборах, предсказать по-прежнему невозможно.

Об этом говорится в колонке журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

Сегодня, 24 апреля, счастливо закончилась история с выделением Украине американской помощи. Верхняя палата Конгресса США, Сенат, провела финальное голосование, законопроект о выделении помощи союзникам за рубежом отправился на подпись Джо Байдену и скоро вступит в силу.

Как сообщают американские медиа, Пентагон уже давно сформировал пакеты вооружений для Украины, причем находятся они не за океаном, а уже в Европе. Следовательно, до применения американской техники и снарядов на поле боя остались буквально считанные дни.

Еще пару недель назад такой позитивный исход выглядел весьма сомнительным. Как считается, Украине помогли несколько факторов. Во-первых, нападение Ирана на Израиль, которое в принципе актуализировало тему поддержки американских союзников, сталкивающихся с агрессией авторитарных режимов. Во-вторых, резко проснувшееся чувство ответственности у спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который после многомесячного затягивания лично взялся за продвижение пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Но, пожалуй, главный залог итогового успеха – пассивность Дональда Трампа, который не стал противодействовать принятию помощи Украине. Как пишут в амеркианских медиа, его проукраински настроенные однопартийцы до последнего момента опасались, что экс-президент США напишет какой-то резкий пост с призывом не голосовать за помощь Украине – и тогда все их усилия пойдут прахом.

Но за пару дней до голосования в Палате представителей Трамп наоборот, нехотя признал важность поддержки Украины для интересов США, а уже после голосования – похвалил спикера Джонсона, назвав его «хорошим человеком».

Трамп и Украина: история неприятных отношений

«Украина занимает сложное место в мире Трампа», – отмечает The Wall Street Journal. Речь о том, что экс-президента связывают с Украиной весьма неприятные воспоминания: в частности, активное участие в украинских делах привело за решетку его политтехнолога Пола Манафорта. Трамп обвинял Украину в попытке вмешательства в президентские выборы-2016, хотя на самом деле этим занималась Россия.

Как раз по этому поводу Трамп в 2018 году дал комментарии, которые ему припоминают до сих пор: после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки он ясно дал понять, что больше доверяет хозяину Кремля, чем собственной разведке, указывавщей на причастность РФ к вмешательству в американские выборы.

Трамп и ранее выражал симпатии к российскому диктатору (например, называя его «лучшим лидером, чем Обама»), и накануне полномасштабного российского вторжения в Украину (действия Путина на Донбассе он называл «гениальными»), и даже после начала большой войны (Трамп опять заявил, что Путин достоин большего доверия, чем американская разведка).

Но самое главное, что именно из-за Украины Трамп в первый раз за время своей каденции был подвергнут импичменту – к этому в итоге привела его попытка склонить Владимира Зеленского, на тот момент – новоизбранного президента Украины, к расследованию против сына Джо Байдена, Хантера.

В результате, Трамп мстил Украине, из-за которой у него возникло так много проблем, как умел, например, пренебрежительно напоминая о всепоглощающей украинской коррупции или отказывая в поддержке в борьбе с российской агрессией.

Но сейчас более важно то, как Трамп видит для себя будущие отношения с Украиной в случае своего повторного избрания президентом (хотя Байден в последнее время и поднялся в рейтингах, шансы Трампа все же выглядят немного предпочтительнее).

Проблема в том, что сам Трамп на этот счет в лучшем случае ограничивается туманными намеками об «окончании войны за 24 часа» и хвастается, что при его президентстве полномасштабной российской агрессии бы вообще не случилось, не вдаваясь ни в какие детали.

Чуть больше подробностей сообщали представители команды Трампа, на условиях анонимности. В частности, Трамп якобы разработал такой план: максимально ослабить Украину, не предоставляя ей помощь, чтобы уже после его инаугурации, в начале 2025 года, она была максимально сговорчивой и готовой идти на уступки россиянам, в том числе и территориальные. А для Москвы у Трампа якобы был приготовлен другой аргумент – если Кремль не согласится на мир, тогда Трамп, напротив, резко нарастил бы объем помощи Украине.

Косвенно этот план, в разгар истории с выделением помощи Украине, подтвердил сын Трампа, Дональд-младший. Он резко раскритиковал соответствующий законопроект, подчеркнув, что тот «наносит вред возможности моего отца договориться об окончании войны между Украиной и Россией». Де-факто Трамп-младший подтвердил, что идея Трампа-старшего и состоит в том, чтобы Украина осталась без американской помощи и в конечном счете согласилась на любые условия, которые он бы ей навязал.

Дональд-младший и ранее прямо заявлял, что только таким путем «можно усадить Украину за стол переговоров». Очевидно, если бы это шло в разрез с взглядами его отца, подобных заявлений бы не было.

«Трамп хочет, чтобы Конгресс заблокировал помощь. Почему? Этого никто не понимает. В отличие от своего сына, сам Трамп редко говорит об Украине, поскольку его позиция непопулярна. Большинство американцев не хотят, чтобы Россия победила», – отмечала в конце февраля известная западная публицистка Энн Эпплбаум в колонке для The Atlantic.

Помощь Украине: почему Трамп не вмешался

Почему же в итоге Трамп так и не решился сорвать выделение помощи Украине? На этот счет в западных медиа уже есть немало теорий, в том числе и довольно экзотических.

В частности, WSJ пишет о том, что большую роль сыграла норма о предоставлении финансовой помощи Украине в кредит, а не на безвозвратной основе. В окружении Трампа якобы говорили о том, что Украина является потенциально богатой страной, которая сможет отдать долги за счет использования своих природных ресурсов, которые, в свою очередь, сейчас находятся на оккупированных Россией землях (и в такой логике, Украине надо помочь их освободить).

Концепция, безусловно, выглядит весьма натянутой. Но на брифинге в Киеве в середине марта, на котором присутствовало РБК-Украина, рассуждениям на эту тему уделил непропорционально большое внимание сенатор-республиканец Линдси Грэм, считающийся близким к Трампу. Очевидно, в дискуссиях в окружении экс-президента такой аргумент действительно звучал.

Впрочем, более вероятно, что на мнение Трампа смог повлиять, например, польский президент-консерватор Анджей Дуда, который недавно с ним встречался. Дуда пользуется уважением со стороны Трампа и в то же время является ярым сторонником оказания помощи Украине.

Очевидно, и сам спикер Майк Джонсон, за несколько дней до голосования посетивший резиденцию Трампа, привел экс-президенту ряд аргументов. В частности, есть информация о том, что на мнение Джонсона, подчеркнуто набожного протестанта-баптиста, повлияли рассказы его единоверцев из Украины, описавших все страдания, которым подвергается украинский народ и планомерное преследование оккупантами всех христиан, не принадлежащих к РПЦ.

Но с практической точки зрения стоит рассмотреть прежде всего электоральные соображения, которые могли двигать Трампом. Несмотря на его уверенную победу на республиканских праймериз, он не смог завоевать симпатии всех партийцев. Напротив, по данным разных опросов, чуть ли не большинство республиканцев, поддержавших на праймериз проукраинскую кандидатку Никки Хейли, собирались голосовать не за Трампа, а за его оппонента Байдена. И если бы Трамп в итоге сорвал бы выделение помощи Украине, ему было бы сложнее завоевать их симпатии в оставшееся до голосования время. А от этой категории республиканцев, по многим оценкам, и будет зависеть исход президентских выборов.

В любом случае, сочетание самых разных факторов в конечном счете позволило Украине получить долгожданную американскую помощь и тем самым более-менее укрепиться на ближайшие несколько месяцев. Как раз к президентским выборам в США, на которых пока заканчивается реальный горизонт планирования не только в Украине, но и в Европе, и в самих США.

«Трамп пока сам не знает, что именно он будет делать с Украиной», – некоторое время назад ответил на расспросы РБК-Украина информированный украинский топ-чиновник. После истории с выделением американской помощи ясности больше не стало.