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Ученые назвали главную пользу поездок на дачу

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  • 24.04.2024, 13:36
  • 4,788
Ученые назвали главную пользу поездок на дачу

И обнаружили интересную связь.

Согласно новому обзору нескольких исследований, такая умеренная физическая активность, как садоводство на даче, гольф и ходьба, связана с меньшим риском депрессии, пишет «Хайтек».

Выяснилось, что физические упражнения низкой и умеренной интенсивности снижают риск депрессии на 23%, тревоги — на 26% и психоза или шизофрении — на 27%.

Ученые добавили, что в некоторых случаях высокоинтенсивные упражнения могут «ухудшить реакцию, связанную со стрессом».

Они изучили данные более чем четырех миллионов человек и связь между физической активностью и эпизодами депрессии. Также ученые исследовали связь между физическими упражнениями и тревогой с участием более 65 000 человек, и между психозом, шизофренией и физической активностью с участием более чем 30 000 человек.

Эксперты заявили, что их результаты были последовательными как у мужчин, так и у женщин, а также у разных возрастных групп и по всему миру.

Ученые добавили, что нет никаких доказательств связи между интенсивной физической активностью и снижением риска депрессии.

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