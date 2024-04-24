Ученые назвали главную пользу поездок на дачу

Ученые назвали главную пользу поездок на дачу3
- 24.04.2024, 13:36
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И обнаружили интересную связь.
Согласно новому обзору нескольких исследований, такая умеренная физическая активность, как садоводство на даче, гольф и ходьба, связана с меньшим риском депрессии, пишет «Хайтек».
Выяснилось, что физические упражнения низкой и умеренной интенсивности снижают риск депрессии на 23%, тревоги — на 26% и психоза или шизофрении — на 27%.
Ученые добавили, что в некоторых случаях высокоинтенсивные упражнения могут «ухудшить реакцию, связанную со стрессом».
Они изучили данные более чем четырех миллионов человек и связь между физической активностью и эпизодами депрессии. Также ученые исследовали связь между физическими упражнениями и тревогой с участием более 65 000 человек, и между психозом, шизофренией и физической активностью с участием более чем 30 000 человек.
Эксперты заявили, что их результаты были последовательными как у мужчин, так и у женщин, а также у разных возрастных групп и по всему миру.
Ученые добавили, что нет никаких доказательств связи между интенсивной физической активностью и снижением риска депрессии.