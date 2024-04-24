СМИ: Секретная служба США готовится к посадке Трампа в тюрьму 1 24.04.2024, 14:24

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Дональд Трамп

Фото: EPA

Прорабатывается подобный сценарий.

Секретная служба США, занимающаяся охраной действующих и бывших президентов страны, разрабатывает план на случай отправления Дональда Трампа в тюрьму по одному из уголовных дел, которое сейчас рассматривается в суде, рассказали ABC News осведомленные источники. Эту информацию также подтвердили собеседники The New York Times.

По их словам, вопрос о том, как обеспечить безопасность бывшего президента в тюрьме, стал серьезной проблемой для спецслужбы и грозит «логистическим кошмаром». В целях безопасности Трампа придется содержать отдельно от других заключенных, а также проверять еду и личные вещи.

Если Трамп окажется в заключении, часть агентов спецслужбы будет работать 24 часа, семь дней в неделю, поочередно сменяясь, отметили собеседники NYT. При этом, по их словам, агенты Секретной службы будут вооружены, хотя в США действует запрет на ношение огнестрельного оружия в тюрьмах.

В штате Нью-Йорк есть закрытые или частично закрытые тюрьмы. Как предполагают собеседники NYT, Трампа могут поместить в одну из них вместе с сотрудниками Секретной службы.

«Очевидно, что это неизведанная территория. Конечно, ни одной государственной тюремной системе раньше не приходилось сталкиваться с этим, и ни одной федеральной тюрьме тоже не приходилось», — говорит бывший комиссар департаментов исправительных учреждений и пробации Нью-Йорка Мартин Хорн.

В самой Секретной службе ABC заявили, что она обязана обеспечивать защиту действующих руководителей правительства, бывших президентов и первых леди, посещающих глав государств и других лиц, назначенных президентом страны. «Для всех условий по всему миру мы изучаем места и разрабатываем комплексные и многоуровневые модели защиты», — отметили в спецслужбе.

Проработка сценария с посадкой Трампа касается одного из четырех уголовных дел против 77-летнего экс-президента, которые рассматриваются в суде Манхэттена. По этому делу Трампа обвиняют в фальсификациях документации для сокрытия сексуального скандала с участием порнозвезды. Его могут приговорить к наказанию в виде испытательного срока или тюремному заключению сроком до четырех лет.

Источники ABC ожидают, что Трампа не поместят за решетку, а судья вынесет предупреждение или наложит штраф. На заключении не настаивает и прокуратура. «Мы пока не добиваемся наказания в виде тюремного заключения, но обвиняемый, похоже, надеется на это», — отметил помощник окружного прокурора Крис Конрой.