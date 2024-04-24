Forbes: Украина атакует РФ гениальным асимметричным оружием 2 24.04.2024, 14:42

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В чем его преимущество?

Украинские воздушные шары могут преодолевать не менее сотни километров, а для их уничтожения на большой высоте противник вынужден расходовать дорогие ракеты класса «земля-воздух» или «воздух-воздух».

Недорогие воздушные шары, оснащенные современной электроникой и сбрасывающие минометные бомбы с большой высоты, могут повысить стратегический ударный потенциал Сил обороны Украины в войне против Российской Федерации. Об этом говорится в материале журнала Forbes от 24 апреля.

Как отмечают в издании, беспилотные воздушные шары являются простыми и недорогими устройствами, которые могут преодолевать большие расстояния. Эксперты также указали на то, что украинские воздушные шары обладают рядом удивительных особенностей и могут оказаться «гениальным асимметричным оружием» в войне против РФ.

Так, в марте этого года в россияне заявили, что сбили украинский воздушный шар со взрывчаткой, запущенные вглубь России. Сообщалось, что каждый воздушный шар имеет GPS-трекер, балласт, аккумуляторы и управляющую электронику, в которую запрограммированы координаты атаки. На одном из фото также можно заметить 82-мм минометную бомбу. По мнению ряда источников, лист тонкого материала, встречающийся на ряде фото, это и есть воздушный шар, однако в издании считают эту версию маловероятной.

Специалист по воздушным шарам Крис Хиллкокс из Near Space Photography сказал журналистам, что черный материал больше напоминает спускаемый парашют, чем воздушный шар. Кроме того, на материале не видно следов повреждения, что также подтверждает версию с парашютом. Эксперт отметил, что украинцы могли легко сделать отсекатель для отделения полезной нагрузки от аэростата-носителя, поэтому о самом шаре нельзя сделать никаких выводов.

В свою очередь Стив Рэндалл из компании-поставщика воздушных шаров Random Engineering Ltd сказал, что устройство выглядит самодельным и не похоже ни на один обычный метеозонд. Он предположил, что черный материал, может представлять собой пластик, используемый для мусорных пакетов, и что это может быть оболочка теплового воздушного шара, который поглощает солнечную энергию для нагрева и обретения плавучести.

Оба эксперта также сошлись во мнении, что пластиковая бутылка, прикрепленная к шару, вероятно, служит балластом. Ее могли заполнить жидкостью, которая постепенно вытекала через небольшое отвервстие, чтобы компенсировать потерю подъемной силы из-за утечки газа из оболочки баллона.

В издании отметили, что воздушные шары впервые были использованы в качестве оружия еще 1849 году во время осады Венеции. Тогда Австрия, не имеющая выхода к морю, не имела военных кораблей, поэтому австрийский инженер Франц фон Учатиус оснастил шары небольшими бомбами для бомбардировки города. Кроме того, подобные устройства применялись во время Второй мировой войны, операции «Оверлорд». Недавно воздушные шары также использовал ХАМАС для атак из сектора Газа.

Однако, по словам автора публикации, украинские воздушные шары гораздо более продвинутые, чем упомянутые версии. Судя по отчетам РФ, их дальность составляет не менее сотни километров. Шары оснащены модулем Bluetooth, а также устройством слежения Spot Trace, которое отправляет данные о местоположении GPS непосредственно на спутники связи. Спуск парашюта может привести к падению GPS-трекера на место для отслеживания помех GPS в течение длительного периода.

Как отмечают в издании, единственный способ сбить воздушный шар на высоте более 9 километров – запустить дорогую ракету класса «земля-воздух» или «воздух-воздух». При этом РФ является единственной страной, где был создан специализированный самолет для сбивания воздушных шаров М-17 «Мистик», так как во времена СССР ЦРУ и другие организации запускали большое количество «метеозондов» с камерами в попытках заглянуть за «железный занавес». После того как угроза использования воздушных шаров исчезла, М-17 был перепрофилирован для разведки и исследования погоды на больших высотах.

Напомним, 27 марта российские Telegram-каналы заявили, что на территории РФ впервые сбили беспилотный воздушный шар с автономной системой управления и взрывной боевой частью. При этом некоторые эксперты полагают, что российские войска могли сами запустить аэростат-бомбардировщик, а потом случайно сбить его «дружественным огнем».

По мнению военного обозревателя и Украина, и Россия использовали воздушные шары, поскольку погодные условия позволяют атаки на очень большой высоте. К тому же, их может быть чрезвычайно трудно и дорого перехватить. Однако главной проблемой является навигация, поскольку воздушные шары в основном зависят от ветра.