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Самый дорогой дом в Беларуси в марте купили за 1,2 млн долларов

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  • 24.04.2024, 15:38
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Самый дорогой дом в Беларуси в марте купили за 1,2 млн долларов

Где именно он находится.

Самый дорогой дом, проданный в марте 2024 года, обошелся покупателю в 1,2 миллиона долларов. Realt рассказал, где именно он находится.

Этот коттедж находится в первых Дроздах — в микрорайоне Радужный рядом с парком и водохранилищем.

Дом был построен в 2010 году. Он двухуровневый, общей площадью более 500 квадратных метров со встроенным гаражом.

Кстати, это уже второй дом, который купили за 1 миллион долларов в 2024 году. Первый продали в феврале во вторых Дроздах — в Веснинке.

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