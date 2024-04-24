закрыть
24 апреля 2024, среда, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Украинская разведка помогла задержанию зама Шойгу

1
  • 24.04.2024, 16:45
  • 5,416
СМИ: Украинская разведка помогла задержанию зама Шойгу

Все дело в хакерской атаке.

Задержание заместителя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова — результат действий Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как рассказал «РБК-Украина» источник в спецслужбах, в марте 2024 года подразделение ГУР МО провело кибератаку, в результате получивв доступ к конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Когда эта история стала известна в «более широких российских кругах», против Иванова начали расследование по подозрению в коррупции.

Российские СМИ, как писал сайт Charter97.org, пишут, что зама Шойгу и вовсе подозревают в госизмене.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников