СМИ: Украинская разведка помогла задержанию зама Шойгу 1 24.04.2024, 16:45

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Все дело в хакерской атаке.

Задержание заместителя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова — результат действий Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как рассказал «РБК-Украина» источник в спецслужбах, в марте 2024 года подразделение ГУР МО провело кибератаку, в результате получивв доступ к конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Когда эта история стала известна в «более широких российских кругах», против Иванова начали расследование по подозрению в коррупции.

Российские СМИ, как писал сайт Charter97.org, пишут, что зама Шойгу и вовсе подозревают в госизмене.