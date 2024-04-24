«Сейчас зарабатываю в семь раз больше» 1 24.04.2024, 16:55

2,006

Как белорусы нашли себя в новых профессиях в Польше.

Не всем эмигрантам удаётся найти работу по специальности, полученной на родине. Часто сказывается недостаточное знание языка или необходимость подтверждать диплом. Иногда проще освоить новую профессию, чем начинать с нуля путь к прежней.

MOST поговорил с белорусами, которые после переезда в Польшу решились на смену профессии и остались этим довольны.

«Я перегорела от беспрерывной работы с детьми»

До эмиграции в Польшу Марина 12 лет проработала учителем-дефектологом в белoрусской школе. На момент увольнения шесть лет назад женщина работала на две ставки и имела первую категорию, но её зарплата не превышала 600 рублей. Поэтому она подрабатывала в частном центре и проводила платные индивидуальные занятия — это дополнительно приносило ей около 100 долларов в месяц.

— В Польшу я переехала 2018 году. До сентября у меня был контракт в школе, а в октябре я со всеми вещами приехала в Польшу к мужу, который уже несколько лет здесь работал, — вспоминает Марина. — Я сразу знала, что работать по специальности не буду, так как были сложности с нострификацией диплома. Вариантом было пойти учиться в магистратуру по схожей специальности — учитывая карту поляка, я могла бы обучаться бесплатно. Но на тот момент я уже перегорела от беспрерывной работы с детьми на протяжении 12 лет. Поэтому воспринимала переезд как возможность полностью изменить свою жизнь, в том числе и сферу деятельности.

«Никто не делал скидки на то, что я могу чего-то не понять»

Сразу после переезда Марина начала собирать пакет документов для получения карты сталого побыта. Она должна была подтвердить свои намерения остаться в Польше надолго, поэтому нужно было предоставить либо трудовой договор, либо справку о прохождении обучения. Знакомые посоветовали Марине записаться в полицеальную школу.

— Я выбрала самую крупную полицеальную школу в нашем городе. Из всех специальностей я выбрала Technik Rachunkowości (Специалист по бухгалтерскому учёту — Прим.). По этой специальности можно работать или помощником бухгалтера, или младшим бухгалтером, или младшим специалистом по кадрам и зарплате. Срок обучения — два года, это четыре семестра. Обучение было бесплатным. Самой большой трудностью было то, что я оказалась в группе, где кроме меня не было русскоязычных студентов. Поэтому никто не делал скидки на то, что я могу чего-то не понять или что-то не успеть. Я наравне со всеми выполняла тесты и сдавала задания. После второго семестра группы нашего направления объединили в одну, и тогда [я познакомилась] с ребятами из Беларуси, которые всё это время обучались вместе. Стало намного проще: мы помогали друг другу.

По словам Марины, в начале обучения всех студентов предупредили, что для получения свидетельства об окончании курса, нужно будет пройти четырёхнедельную практику. Место для прохождения практики полицеальная школа не предоставляла, поэтому поисками Марина занималась самостоятельно.

— Во время поисков я наткнулась на объявление о наборе участников в проект, который предполагал переобучение по специальности «ассистент бухгалтера» и включал оплачиваемую трёхмесячную стажировку. Такая стажировка зачлась бы мне за практику, поэтому я была заинтересована попасть в этот проект. Мне удалось пройти отбор. Проект длился шесть месяцев, в течение которых я получала стипендию в размере 1000 злотых. У нас были занятия по специальности, компьютерные курсы, а также работа с психологом и с другими специалистами, которые помогали нам составлять резюме и готовиться к собеседованиям.

«Сейчас моя зарплата в семь раз превышает зарплату учителя-дефектолога»

В конце 2019 года в рамках проекта Марину направили в фирму, которая предоставляла услуги небольшим компаниям. После окончания стажировки девушке предложили остаться в этой фирме и продолжить работу по договору поручения (umowa zlecenie) с минимальным вознаграждением. По словам Марины, несмотря на то, что почасовая ставка у неё была минимальная, за счёт количества отработанных часов сумма выходила неплохая.

— Летом 2020 года, когда я окончила учёбу и получила диплом, в этой же фирме меня оформили на трудовой договор, повысили в должности и увеличили оклад. Там я проработала два года. Тем, кто начинает свой путь в этой сфере, хочу сказать, что в такие бюро легко попасть, так как из-за большой текучки туда всегда требуются сотрудники. Но такие бюро дают хороший старт и хорошую школу жизни.

Набравшись опыта, Марина начала искать работу в бухгалтерском отделе в компании, где со старта можно было получить относительно высокую зарплату.

— Сейчас я работаю в крупной производственной фирме. Параллельно повышаю квалификацию на платных курсах. И несмотря на то, что я нахожусь только в начале своей бухгалтерской карьеры, уже сейчас моя зарплата в семь раз превышает зарплату учителя-дефектолога. В целом я рада, что всё так сложилось и что мне удалось поменять сферу деятельности. Я вижу перспективу в том, что могу работать на себя и оказывать услуги удалённо. И уже сейчас я могу конкурировать с поляками.

«Профессию выбирала по описанию»

В Беларуси Виталина (имя изменено) работала в музее. В какой-то момент зарплата в 700-1000 рублей перестала её устраивать и она уволилась, а потом ушла в декретный отпуск. В Польшу женщина переехала в 2021 году по политическим причинам и была вынуждена устраивать здесь жизнь без знания польского языка.

— Польского языка я тогда не знала вообще, соответственно, работу в музее даже не рассматривала. Решила пойти в полицеальную школу, чтобы окунуться в языковую среду и подтянуть польский, — говорит белoруска. — Училась я в Cosinus. Вообще, пошла туда, потому что все туда шли и говорили, что учиться там просто. Плюс после окончания школы не нужно было бы сдавать экзамен на В1 (экзамен, подтверждающий уровень языковой подготовки. — Прим.). Профессию выбирала по описанию. Понравилась специальность — Technik sterylizacji medycznej (Специалист по медицинской стерилизации. — Прим.). Обучение длилось год — с сентября по июнь. Учились по выходным два раза в месяц. В июне были экзамены, а через три месяца выдали диплом.

«Зарплата приходит на карточку и всегда вовремя. Нет каких-то грязных конвертов»

Виталина признаётся, что работать по выбранной специальности она не планировала. Однако в процессе обучения и практики женщина поняла, что ей нравится то, чем она занимается, и решила, что данное направление довольно перспективное. Суть профессии заключается в том, чтобы мыть, упаковывать и стерилизовать инструменты с использованием специального оборудования.

— Работу искала на протяжении трёх месяцев, — вспоминает Виталина. — Сейчас я работаю в больнице. Зарплаты разные, так как есть «шпитали» с ночными и выходными сменами. У меня без выходных и без ночных, поэтому в зависимости от отработанных часов зарплаты могут быть и четыре, и пять, и шесть тысяч злотых. Я получаю в среднем 5,5 тыс. злотых, и очень этим довольна с учётом моего уровня польского и с учётом того, что это официальная зарплата, которая приходит на карточку и всегда вовремя. Нет каких-то грязных конвертов. Если кому-то мало часов, можно взять дополнительные или устроиться в другую больницу на umowa zlecenie. А если человек ещё и с опытом — его с удовольствием возьмут. В общем, всем рекомендую.

«Директор обещал трудовой договор, но передумал, и я пошёл учиться»

Последнее рабочее место Виталия (имя изменено) в Беларуси — преподаватель социально-гуманитарных дисциплин в среднем специальном учебном заведении. Там у мужчины было полторы ставки, часов было много. Зарплата на тот момент составляла 350-400 долларов. Со временем белoрус попал под сокращение — как он предполагает, из-за политических взглядов — и решил поехать в Польшу на заработки. Здесь мужчина устроился на мебельную фабрику, от которой получил приглашение на рабочую визу.

— Я работал простым разнорабочим — «принеси-подай, отойди-не мешай». Там у меня была зарплата 700-800 долларов. Отношения с директором тоже были нормальные, он мне обещал umowa o pracę (трудовой договор — Прим.) и перевод на другую, более перспективную, должность. Но в итоге он передумал, и я решил пойти учиться, чтобы получить новую профессию, — вспоминает белoрус.

«На экзамене все относились лояльно»

Сначала Виталий хотел поступить в полицеальную школу, но не смог, так как его школьный аттестат утерян. Чтобы его восстановить, мужчине пришлось бы ехать в Беларусь, а из соображений личной безопасности он предпочёл этого не делать.

— Профессию выбирал недолго. Зашёл на сайт Zakłada Doskonalenia Zawodowego (Центра профессионального образования. — Прим.) и увидел, что можно отучиться на сварщика. Стоило это 2300 злотых. Курсы длились примерно 2,5 месяца. Занятия были через день во второй половине дня. На работе к моему обучению отнеслись с пониманием, поэтому позволили меняться сменами, когда это было нужно. Получается, в первую смену я был на работе, а потом бежал на учёбу.

По словам Виталия, обучаться бесплатно могли украинцы и те, кого отправляли работодатели. Студенты делились на тех, кто никогда прежде не сталкивался со сваркой, и на тех, кто уже имел хорошие навыки, но не имел «корочки». Виталий говорит, что на курсах были и те, кто пришли научиться варить для себя — например, потому что увлекаются мотоциклами, — и те, кто, как и он, хотели сменить профессию. В группе Виталия были юрист, бармены, бариста и другие.

— В конце обучения были письменный экзамен и практика. Письменный экзамен был в виде тестов. На экзамене все относились лояльно. Мне и ещё пяти украинцам предоставили переводчика, который подходил и помогал. А на практике уже как сварил, так сварил. Никаких гарантий трудоустройства не было. После обучения место работы каждый должен искать себе сам.

«Образование дало мне толчок к дальнейшему развитию»

Виталий пытался найти работу сварщиком и даже прошёл собеседование, но варить в итоге не смог. Однако вскоре его пригласили работать помощником сварщика с зарплатой 1500 долларов.

— Рад ли я, что сменил профессию, — вопрос сложный. Всё-таки преподавание — это моё, правда, не в том виде, в каком оно сейчас в Беларуси. А в Польше я преподавать не могу, потому что у меня очень слабый польский. Плюс я не знаю, как устроена система образования в Польше и как взаимодействовать с детьми. Допустим, в Беларуси я прекрасно знал, как наладить контакт. А в Польше даже сленга не знаю. И, конечно, загвоздка ещё в том, чтобы подтвердить диплом. При этом новое образование дало мне стимул и толчок к дальнейшему развитию, и смену работы на более оплачиваемую, поэтому в целом я доволен.