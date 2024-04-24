«Газпром» будет продавать газ Китаю за копейки 6 24.04.2024, 17:01

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На 28% дешевле, чем европейским клиентам.

Россия будет поставлять газ в Китай почти на треть дешевле, чем европейским потребителям.

Как говорится в материале Bloomberg, Министерство экономического развития РФ ожидает, что цены на газ для азиатской страны будут на 28% ниже, чем для остальных европейских клиентов России, по крайней мере до 2027 года.

Министерство прогнозирует цену экспорта газа в Китай на уровне $257 за 1000 кубометров по сравнению с $320,30 для потоков на западные рынки, согласно базовому сценарию. С 2025 года и до 2027 года цена для Китая будет постепенно снижаться, в то время как цена для поставок в западном направлении, по прогнозу, останется примерно неизменной.