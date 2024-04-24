закрыть
24 апреля 2024, среда, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Газпром» будет продавать газ Китаю за копейки

6
  • 24.04.2024, 17:01
  • 2,366
«Газпром» будет продавать газ Китаю за копейки

На 28% дешевле, чем европейским клиентам.

Россия будет поставлять газ в Китай почти на треть дешевле, чем европейским потребителям.

Как говорится в материале Bloomberg, Министерство экономического развития РФ ожидает, что цены на газ для азиатской страны будут на 28% ниже, чем для остальных европейских клиентов России, по крайней мере до 2027 года.

Министерство прогнозирует цену экспорта газа в Китай на уровне $257 за 1000 кубометров по сравнению с $320,30 для потоков на западные рынки, согласно базовому сценарию. С 2025 года и до 2027 года цена для Китая будет постепенно снижаться, в то время как цена для поставок в западном направлении, по прогнозу, останется примерно неизменной.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников