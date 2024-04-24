Чалый: Лукашенко стал заговариваться 24.04.2024, 17:35

1,814

Сергей Чалый

Фото: «Жизнь-малина»

Работников сельского хозяйства решили «закрепостить»?

Аналитик Сергей Чалый обратил внимание, что Лукашенко в последнее время стал заговариваться, а пропаганда перестала его править. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Белорусского расследовательского центра»:

— Если раньше он что-то ляпнет, и БЕЛТА изредка позволяла себе потом в скобочках расшифровывать, что же на самом деле он имел ввиду, то сейчас просто одно на одном.

И это даже в тщательно отшлифованных его собственными пропагандистскими агентствами формулировках.

Вот, например, цитата:

«…если вы воруете беззастенчиво, опуская тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может», — подчеркнул он.

Понятно, что ему хочется как-то попроще уже выражаться. И вот БЕЛТА расшифровывает, что такое «опуская». Это — значительно ухудшая материальное положение. А не то, что многие могли бы подумать.

Или еще пример, когда он обсуждал технику сельскохозяйственного назначения с губернатором Минской области Турчиным:

«Абы кому эту технику не отдашь. Этот тракторок надо обслужить», — а далее идет фраза, которая, как мне кажется, должна войти в «золотой фонд». Она хороша своей двусмысленностью и очень афористична. — «… посадить два человека на него, и, как самолет летает, так и он будет работать круглые сутки. Вот как надо его эксплуатировать».

При этом «посадить два человека» — не то, что вы подумали, а, согласно расшифровке БЕЛТА, — закрепить за ним конкретных работников.

Но что-то мне подсказывает, что здесь речь идет не только о тракторе, но и о человеке, который будет посажен, то есть закреплен, и, как самолет, будет летать, круглые сутки, — иронизирует Чалый.