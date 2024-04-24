закрыть
24 апреля 2024, среда, 18:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +19°С ожидается в четверг в Беларуси

  • 24.04.2024, 18:06
До +19°С ожидается в четверг в Беларуси

Будет облачно с прояснениями.

Порывистый ветер и до плюс 19 градусов ожидается 25 апреля в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, юго-западный 4-9 м/с, днем по северу порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов. Днем температура будет колебаться от плюс 8 градусов по западу до плюс 19 градусов по востоку.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников