До +19°С ожидается в четверг в Беларуси 24.04.2024, 18:06

Будет облачно с прояснениями.

Порывистый ветер и до плюс 19 градусов ожидается 25 апреля в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, юго-западный 4-9 м/с, днем по северу порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов. Днем температура будет колебаться от плюс 8 градусов по западу до плюс 19 градусов по востоку.