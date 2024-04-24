За два года объемы строительства квартир упали почти на треть 24.04.2024, 18:40

Наибольшее снижение зафиксировано в Брестской и Гродненской областях.

По итогам первого квартала 2024 года в Беларуси построено 8.218 квартир — на 30,9% меньше, чем за аналогичный период 2022-го (11.886), следует из проведенного «Позіркам» анализа данных Национального статистического комитета.

Из регионов положительную динамику продемонстрировала лишь Витебская область — рост на 27,1% (с 731 до 929).

Наибольшее снижение зафиксировано в Брестской и Гродненской областях: на 55% (с 2.020 до 909) и на 48,2% (с 2.006 до 1.040) соответственно.

В Минске количество построенных квартир уменьшилось за два года на 37,5% (с 3.392 до 2.121), Могилевской и Минской областях — на 23,6 (с 589 до 450) и на 5,8% (с 1.681 до 1.583) соответственно.