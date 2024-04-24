Сколько белорусов смогли получить румынский шенген? 24.04.2024, 19:03

Рассказали в консульстве.

С 1 апреля Румыния начала выдавать шенгенские визы, став еще одной страной, с помощью которой белорусы могут попасть во многие государства ЕС. Насколько сложно записаться и подать документы? Много ли белорусов уже получили визы и на какой срок? «Зеркало» спросило об этом у консульства Румынии в Беларуси.

Как рассказали в консульстве Румынии, белорусы стали подавать документы на шенген с первого дня. На данный момент уже 20 человек получило туристические шенгенские визы. Отказов со стороны диппредставительства не было. В ведомстве также отметили, что выдают визы на запрашиваемый период, но не дольше, чем на 180 дней.

Также на данный момент на подачу записано еще около 25 человек. Сам процесс, отметили в ведомстве, занимает 10-15 минут, если у заявителя нет проблем с документами.

— В будущем, учитывая приближающийся туристический сезон в Румынии, количество запросов на получение виз может увеличиться, — рассчитывают в ведомстве. — При соблюдении графика [мы принимаем] примерно восемь-десять человек в день. Не будем забывать, что консульский отдел обрабатывает и другие запросы: оформление документов гражданского состояния и нотариальных документов, выдачу паспортов, дела о восстановлении гражданства и так далее.

Для получения туристического румынского шенгена нужно зарегистрироваться на сайте МИДа Румынии. Потом заполнить анкету онлайн, загрузить сканы паспорта, билетов, брони гостиницы и страховки, а также выписки со счета, где будет необходимая для визита сумма (из расчета 50 евро в день, но не менее 500 евро всего). После этого уже можно дальше выбрать дату визита в консульство в Минске.

В посольство нужно принести оригиналы и копии документов, загруженных на сайт, распечатанную анкету и фотографии. Уже в консульстве нужно оплатить визовый сбор — для белорусов он составляет 60 евро. После подачи решение должны принять за десять календарных дней (его могут продлить до 30 дней, если необходимо дополнительное рассмотрение).

Документы на офомление виз в консульском отделе принимают в понедельник и среду, с 09.30 до 12.00.