закрыть
24 апреля 2024, среда, 19:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат

  • 24.04.2024, 19:30
  • 3,084
ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат

Что известно.

В ночь на 24 апреля в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины был атакован Новолипецкий металлургический комбинат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По информации украинских спецслужб, в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.

Такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.

Заметим, что Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет значительное количество государственных заказов.

В частности, сырье комбината используется в изготовлении российских ракет, артиллерии и беспилотников.

Жители региона, которые слышали взрывы дронов-камикадзе утверждают, что перед атакой не было оповещения о воздушной тревоге.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников