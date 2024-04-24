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Зеленский о пакете помощи от США: От ATACMS и HIMARS до ПВО

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  • 24.04.2024, 19:48
Зеленский о пакете помощи от США: От ATACMS и HIMARS до ПВО
Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)

Президент Украины поблагодарил Байдена и других американцев за поддержку Украины.

Новый пакет военной помощи от США будет содержать ракеты ATACMS и необходимые системы ПВО.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями — на всех уровнях, — чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От ATACMS и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для HIMARS до необходимого ПВО и техники», — рассказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, а также других американцев за поддержку Украины.

«Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать прошедшие в дебатах полгода в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него», — сказал он.

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