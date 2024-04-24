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В Бресте на ходу опрокинулся прицеп с автомобилем

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  • 24.04.2024, 20:19
  • 1,432
В Бресте на ходу опрокинулся прицеп с автомобилем

Фотофакт.

23 апреля около 21:00 в Бресте на улице Зубачева опрокинулся автомобиль. За рулем никого не было, эту машину перевозили на прицепе. Подробности сообщили в УВД Брестской области.

— Проезжая по улице Зубачева, вблизи пересечения с улицей Брестских дивизий, 25-летний водитель не учел особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, — говорят в милиции.

Прицеп опрокинулся, а вместе с ним и перевозимый автомобиль. Никто не пострадал.

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