Авиация ВСУ мощно ударила по российским оккупантам 2 24.04.2024, 20:22

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Нанесены удары по 11 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в среду, 24 апреля.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три разведывательных БПЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава противника.

В течение суток на фронте зафиксировано 84 боевых столкновения. В общей сложности войска РФ нанесли 13 ракетных и 51 авиационный удар, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении воинами отражена одна атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении Силами обороны отражены 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении отбиты 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где оккупанты 16 раз пытались прорвать оборону.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации один раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения вытеснить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток была совершена одна безуспешная атака на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.