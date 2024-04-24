В США представили самый большой в мире 3D-принтер 4 24.04.2024, 21:43

1,314

Быстрый и производительный.

В университете штата Мэн был представлен самый большой в мире 3D-принтер, который в четыре раза превосходит предыдущую модель.

Новая машина, названная «Фабрика будущего 1.0», способна создавать еще более мощные объекты, включая дома из биоматериалов, что может стать решением для проблемы бездомных, передает «Новое время».

Этот массивный принтер, размещенный в Центре передовых структур и композитов Университета штата Мэн, представляет собой новую эру исследований в области 3D-печати. Он расширяет возможности технологии, включая ее использование для строительства жилья на биологической основе.

Согласно Хабибу Дагеру, директору центра, новый принтер открывает новые горизонты исследований, интегрируя совместные робототехнические операции с высокопроизводительными вычислениями и искусственным интеллектом. Это делает его ключевым инструментом для создания будущих инновационных проектов.

На мероприятии по представлению принтера присутствовали представители министерств обороны, энергетики и жилищного строительства, выразившие заинтересованность в использовании новой технологии. Хайди Шью, заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам, назвала принтер «маяком инноваций».

Новый принтер может печатать объекты размером до 29 мв в длину, 10 м в ширину и 5,5 м в высоту, потребляя до 220 кг материала в час. Его использование для создания жилья из биоматериалов может стать ответом на дефицит доступного жилья и рабочей силы для строительства.

Этот принтер уже использовался для создания различных объектов, включая лодки и структуры оборонного ведомства. Его главная цель — показать, как с помощью передовых технологий можно решать современные проблемы, включая обеспечение доступного жилья с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.

Будущее 3D-печати в Университете штата Мэн обещает продолжить развиваться, включая работу с более широким спектром биоматериалов и решениями для различных сфер жизни и производства.