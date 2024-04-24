Украина впервые участвует в крупнейших киберучениях НАТО 24.04.2024, 21:53

В учениях принимают участие более 4000 экспертов из более чем 40 стран.

В Таллине под эгидой Центра передового опыта НАТО по киберобороне (CCDCOE) начались крупнейшие в мире учения в области кибербезопасности Locked Shields 2024. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила пресс-служба CCDCOE.

Отмечается, что в учениях принимают участие более 4000 экспертов из более чем 40 стран, и среди них впервые есть представители Украины.

Задачи заключаются в том, что группы быстрого реагирования — команды «Синих» — должны защитить вымышленное государство Бериллии от сложных кибератак, спланированных агрессорами из команд «Красных».

«Имитируя интенсивные кризисные условия, эти команды применяют национальные стратегии и тесно сотрудничают с международными союзниками для выработки эффективных ответов», - говорится в сообщении.

Помимо практических задач, участники Locked Shields проходят подготовку по юридическим, стратегическим и коммуникационным тактикам, а также координации на всех уровнях командования.