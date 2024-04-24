Правозащитники: Минское СИЗО №1 на улице Володарского закрывают 2 24.04.2024, 22:02

С 25 апреля прекращается прием передач для заключенных.

С 25 апреля СИЗО №1 на ул. Володарского в Минске прекращает прием передач для заключенных, причина — расформирование и переезд следственного изолятора, сообщила 24 апреля правозащитная инициатива Dissidentby.

По информации правозащитников, заключенные СИЗО, известного как «Володарка», будут переведены в недавно построенный изолятор в Колядичах (Минский район), а также в аналогичные учреждения Могилева и Жодино (Минская область).

Отмечается, что пока неизвестно, когда возобновится прием передач и на какой адрес отправлять письма заключенным.

По данным Dissidentby, на сегодня в СИЗО №1 находится «минимум 42 политзаключенных».

О «переезде» столичного следственного изолятора, его передаче на баланс города и последующей реставрации сообщалось в 2014 году. Планировалось, что заключенных переведут в изолятор в Колядичах, дата сдачи которого неоднократно переносилась.

С 2008 года, после обрушения одной из башен замка, в историческом здании не содержат заключенных. Их помещают в корпуса, построенные в середине 70-х годов прошлого века.

Пищаловский замок построен в 1825 году по заказу помещика Рудольфа Пищалло. Использовался в качестве острога.

В замке содержались повстанцы 1830–1831 и 1863–1864 годов, писатель и драматург Винцент Дунин-Марцинкевич, классик белорусской литературы Якуб Колас и многие другие известные белорусы.