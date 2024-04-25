Доллар может подскочить до 120 российских рублей 25.04.2024, 3:06

Таков сценарий макропрогноза Минэкономразвития РФ.

Усиление западных санкций и падение цен нефть остановят рост российской экономики и приведут к обвальному падению курса рубля. Таков стрессовый сценарий макропрогноза Минэкономразвития, который правительство рассмотрело на заседании во вторник.

В базовом варианте, который рассчитан исходя из нефти по $65, МЭР ждет роста российского ВВП на 2,3% в следующем году, на столько же через год и на 2,4% в 2027-м. Рубль при этом плавно слабеет — до 98.6 рубля в 2025 году, 101,2 рубля в 2026-м и 103,8 рубля в 2027-м.

Стрессовый сценарий МЭР, параметры которого публикует Reuters, закладывает падение цен на российскую нефть до $51,8 за баррель в следующем году, а затем до $45 в 2027-м.

В таких условиях рубль обвалится до 106,9 рубля за доллар в 2025 году, 115,1 рубля — в 2026-м, а в 2027 году рухнет на минимумы, показанные в первые недели войны с Украиной: 120,1 рубля за доллар.

Дешевая нефть будет стоить России около $100 млрд экспортных доходов ежегодно, следует из оценок МЭР: в стрессовом сценарии продажа товаров за рубеж в следующем году принесет лишь $365,7 млрд против $455,7 млрд в базовом сценарии и $424 млрд в прошлом году.

В результате рост российской экономики, который Росстат по итогам прошлого года оценил в 3,6%, замедлится до 1,5% в 2024 году, а в 2025-м практически остановится: ВВП прибавит лишь 0,2%. Промышленное производство и инвестиции и вовсе начнут падать — на 1,7% и 1,5% соответственно в 2025 году.

В стрессовом сценарии учтены риски для российской экономики, говорил во вторник на заседании правительства глава МЭР Максим Решетников. Среди них — замедление мировой экономики и экономик основных торговых партнеров России, продолжение санкционного давления, а также ограничения рынка труда РФ, перечислял Решетников.

Выступая с посланием Федеральному собранию в феврале, президент РФ Владимир Путин требовал, чтобы Россия к 2030 году вошла в топ-4 экономик мира. Для этого в ближайшие шесть лет ВВП должен увеличиться на 20%, говорил в марте первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Таких темпов экономического роста за сопоставимый период в РФ не было около двух десятилетий: в 2002–2007 гг. российский ВВП взлетел на 39% на фоне взрывного роста цен на нефть и притока сотен миллиардов сырьевых долларов, на которые в страну завозились технологии, оборудование и ширпотреб.

За весь четвертый срок Путина (2018–2023 гг.) российская экономика прибавила лишь 9,5%, а с момента аннексии Крыма — только 10,2%, то есть росла со средней скоростью около 1%. За период с 2008 по 2014 год ВВП РФ прибавил 12,7%. Чтобы вырасти на 20%, российской экономике понадобились последние 13 лет (2011–2023 гг.).