«Визу ребенку открыли только в третьем посольстве» 2 25.04.2024, 8:25

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Белорусы рассказали о вариантах получения шенгена и цене вопроса.

Близится летний туристический сезон. Тем, кто планирует отправиться на отдых в страны шенгенской зоны, необходимо подумать о визе.

Мyfin.by решил рассмотреть возможные варианты получения шенгена и информацию по некоторым посольствам. Узнал, какова стоимость услуг посредников (она может существенно отличаться в зависимости от набора услуг и типа визы).

Также изучил цены на недорогие автобусные туры с визовой поддержкой. И еще спросил у белорусов, как они получали визы.

Как податься на визу? Выбираем вариант

Шенгенские визы чаще всего открывают с целью поездки в гости к друзьям и родственникам либо туристические. Если близких и знакомых за границей нет, то выбираем туризм. И здесь важно правильно определиться, в посольство какой страны подать документы, где выше шансы на успех.

По сути, сейчас есть три основных варианта сделать шенгенскую визу для поездок.

Самостоятельно подать документы в визовый центр или посольство. Это недорого, но сложно. Для относительно простых вариантов нужно было подумать обо всем еще прошлым летом. При самостоятельной подаче предстоит изучить информацию на сайтах посольств и визовых центров, почитать чатики и проанализировать опыт других людей. Процесс получения информации можно упростить, сохранив время и нервы, если проконсультироваться у знающего специалиста, «визового эксперта», которых сейчас немало.

Туристическая поездка с визовой поддержкой турфирмы. В этом случае придется платить не за услуги посредника, а за саму турпоездку (что иногда сопоставимо с ценой посредников). Не берем в расчет личные траты сверх стоимости тура и долгую и не очень комфортную первую поездку на автобусе. Вариант довольно простой, но самостоятельного путешествия по собственному туристическому маршруту и графику не получится.

Обратиться за помощью к посредникам. Это дорого, и результат не гарантирован.

Сколько стоит и кто открывает?

Считается, что лидеры по количеству выданных многократных виз — посольства Германии и Италии. Отказы у них бывают очень редко. Стабильно выдает визы посольство Франции: тоже небольшой процент отказов и хорошие сроки. У греческого посольства огромный процент отказов вне туристического сезона. К поездкам в сезон отношение становится гораздо лояльнее, но сроки, на которые открывают визу, обычно очень скромные. Венгерское посольство очень хорошо дает визы под туры аккредитованных турфирм, но отказаться от туристической поездки будет нельзя — визу аннулируют.

При самостоятельном получении визы непосредственно через посольство затраты минимальны — консульский сбор 35 евро. Но у некоторых стран он существенно больше: Норвегия и Дания — 80 евро.

При подаче через визовый центр необходимо дополнительно заплатить сервисный сбор, как минимум 11 евро (он зависит от страны, на визу которой подаетесь), плюс есть возможность докупить необходимые дополнительные услуги (заполнение анкеты, доставка паспорта курьером и т.п.).

Воспользовавшись услугами посредников, придется заплатить еще от 250 рублей до 600 долларов. Это тоже зависит от страны подачи и запроса на дополнительные услуги (заполнение анкеты, сбор документов, бронь билетов, жилья и т. п).

Какие страны открывают шенген белорусам? Туристические и гостевые визы для белорусов выдают консульства и визовые центры Испании, Греции, Германии, Венгрии, Хорватии, Италии, Словакии и Франции, Польши, Румынии, Болгарии, Дании, Норвегии.

Италия

Эта страна наиболее предсказуема и щедра на сроки гостевых и туристических виз. Подать документы можно через ВЦ Италии в Минске. Время от времени на сайте появляются доступные даты, но их быстро разбирают. Поэтому некоторые пользуются такой возможностью, как живая очередь: минчанам нужно прийти по адресу ул. Немига, 40 и записаться в тетрадочку у «администратора». Потом ждать своей очереди на крыльце ВЦ с готовыми документами и «свежим» личным кабинетом (анкета активна 10 дней). Жители других городов вместо этого посылают на адрес ВЦ заказное письмо, в котором есть копия страниц паспорта с личными данными и пропиской (можно и другое подтверждение проживания вне Минска), адресом электронной почты и номером телефона.

Подать документы можно и через посольство по предварительной записи. Но она сейчас малодоступна — слишком много желающих.

Если есть близкий родственник с ВНЖ/ПМЖ/гражданством, записаться на гостевую визу по приглашению очень просто: надо отправить на электронный адрес запрос о предоставлении даты для подачи документов на открытие гостевой визы, приложив к письму приглашение и документы, подтверждающие родство заявителя с приглашающим лицом. Родственники должны быть довольно близкие. Например, по приглашению троюродного дяди дату посещения по почте не дали.

Хорошие по срокам туристические и гостевые визы ставят иногда даже в чистый паспорт. А если вы уже ездили в Италию и можете это подтвердить (билеты, чеки, транзакции, брони жилья), то шансы на получение визы на 1 год прилично увеличиваются.

Цена записи у посредников: от 400 рублей.

Цена недорогого тура: в зависимости от тура (в некоторых можно отдохнуть на море 7−10 дней) 400−700 евро.

Франция

Дату поймать крайне сложно, а в последнее время скорее невозможно. Но если удастся — визу дадут не однократную, а как минимум от 3 месяцев до 3 лет. Срок визы здесь зависит от визовой истории (дополнительный плюс — если уже были французские визы) и удачи. Французы считаются наиболее лояльными по срокам выдачи виз и по минимальному количеству отказов.

Идеально, если у вас есть родственники или друзья во Франции — записаться на подачу документов можно через почту консульского отдела, прикрепив к письму приглашение и заполненную на специальном портале анкету.

Услуги посредников: гостевая виза — от 500 рублей, туристическая (в данный момент многие посредники ее временно не оформляют) — до 600 долларов.

Цена недорогого тура: около 500−600 долларов. Можно рассчитывать на туры с осени. На начало лета уже поздновато, а на время Олимпиады практически нереально.

Германия

Это одна из немногих стран, куда легко самостоятельно записаться на подачу туристической или гостевой визы: заполняете форму на сайте и отправляете запрос, а дату подачи назначит уже само консульство и отправит вам письмо на электронную почту.

Но если записываться сейчас, то получить визу получится примерно к следующему лету. В настоящее время от даты первого запроса на сайте до времени на подачу документов проходит около 10 месяцев. Выбрать удобное для вас число и время не получится: если откажетесь от предложенной даты, то делайте новый запрос и снова ожидайте даты подачи несколько месяцев.

Здесь лучше подаваться на гостевую визу — в таком случае дают сроки побольше, и можно получить визу даже на 5 лет (но лучше рассчитывать на 1 год). На нее можно подаваться не только по приглашению любых родственников, но и друзей. Приглашение подходит как официальное, оформленное в немецком госоргане, так и неофициальное — написанное приглашающим «на коленке». С официальным приглашением, как правило, открывают визы на более длительный период.

С целью туризма сроки выдаваемых виз существенно скромнее: есть большой шанс получить однократную.

При подаче могут спросить, какие визы были до этого и как вы их использовали. Также могут позвонить уже после подачи и попросить принести документы, подтверждающие, что предыдущая виза была использована по назначению: вы как минимум 1 раз съездили в страну, которая ее выдала, и у вас есть именные документы, это подтверждающие (например, выписка из банка с транзакциями в этой стране, аренда жилья, именные билеты и т.п.).

Посольство Германии в Минске также представляет Австрию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды, Словению. Документы для открытия виз в эти страны можно подать аналогичным способом.

Услуги посредника: от 250 рублей.

Цена недорогого тура: от 250 евро.

Венгрия

Страна принимает заявки через ВЦ и известна своими многократными туристическими визами. Но такие открывают только на туры, а не для самостоятельных путешествий. Основной вариант, который дарит возможность многократной визы на длительный срок, — это тур, приобретаемый у аккредитованной компании. Судя по статистике сообщений в чатах, при этом варианте и удаче визу можно получить и на 3 года. Но в путешествие придется действительно съездить. Получить визу, а потом отказаться от поездки в Венгрию в пользу другой страны не получится — визу аннулируют, потому что турагентство обязано сообщить об отказе.

Что касается сроков виз на самостоятельные туристические поездки, то они обычно гораздо скромнее и можно получить обычную «однократку».

Поймать дату самостоятельно вполне реально. При посещении близких родственников запись идет через почту консульского отдела посольства с прикрепленным приглашением, копией паспорта заявителя и контактным номером телефона.

Венгрия также принимает документы для открытия виз в Швейцарию. Здесь тоже отдают предпочтение туристическим поездкам в эту страну, организованным турфирмами, — по ним открывают визы и на 2 года. А по приглашениям от граждан Швейцарии нередко дают визы сроком всего на 3 месяца.

Услуги посредника: от 350 рублей гостевая, от 350 до 800 рублей — туризм.

Цена недорогого тура: в Венгрию — около 400 евро, в Швейцарию — около 600 евро.

Испания

С июня 2023 года в Минске вновь заработал испанский визовый центр. До этого нужно было лично подавать документы только в Москве. На сайте ВЦ можно попробовать записаться самостоятельно, но с приближением сезона поймать дату все сложнее.

Анкету придется заполнять очень внимательно, за любую ошибку в личных данных будете доплачивать визовому центру.

Здесь нужно быть готовым к однократной или краткосрочной визе. Судя по сообщениям в чатах, больше чем на 3 месяца визу сейчас выдают редко.

Запись через посредников: от 390 рублей при подаче в Москве (подача личная, что добавит расходов и времени), от 500 рублей — при подаче в ВЦ в Минске.

Цена автобусного тура: от 650 евро, но при этом запись на подачу в ряде фирм тоже не бесплатная — 300 рублей.

Греция

Для записи нужно зарегистрироваться на сайте ВЦ Греции. По отзывам в тематических чатах, страна регулярно «выкидывает» даты на запись и самому записаться вполне реально. Но с приближением сезона «поймать» дату становится все сложнее.

Вне туристического сезона в визе часто отказывали либо давали однократную. Сейчас все лояльнее и отказов меньше.

Цена записи у посредников: от 350 рублей.

Стоимость недорогого тура: от 700 евро.

Польша

Здесь все очень сложно. Податься на гостевую визу можно только по приглашению от лица — гражданина Польши или с ПМЖ (ВНЖ не поможет). Недавно начали давать визы на туризм, но записаться самостоятельно было невозможно. А запись через посредников ничего не гарантировала — по туристическим визам было большое количество отказов.

Сейчас, чтобы отсечь посредников, вводится новая система записи через сайт — с фотоверификацией. Теперь заявителям после верификации в МСИ необходимо пройти еще одно подтверждение с паспортом с помощью селфи-фото. Судя по кейсам пытавшихся самостоятельно зарегистрироваться после нововведения — лучше подождать, пока эта система заработает нормально, чтобы не тратить время и нервы.

Услуги посредника: от 400 рублей.

Некоторые другие страны

Хорватия (ВЦ) — начала выдавать шенгенские визы в 2023 году. «Первым ласточкам» месяцами не возвращали паспорт и давали в основном однократные визы. Сейчас с выдачей паспортов вопросов нет, но большинство виз по-прежнему однократные, только на даты поездки.

Дания (ВЦ) и Норвегия (ВЦ). В случае обращения в эти визовые центры документы отправляются в Лондон, поэтому ожидать решение и паспорт придется долго. На длительную, многократную визу рассчитывать не стоит. И у этих стран консульский сбор не 35 евро, а 80 евро, так как они не подписали соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. И очень существенные сервисный и логистический сборы.

Словакия (принимает документы и для визы в Португалию) — документы принимают не только через ВЦ, но и словацкое посольство в Минске.

В 2024 году у белорусов появились еще 2 варианта для подачи на шенген: Болгария (посольство в Минске и ВЦ) и Румыния (посольство в Минске), которые изначально сообщали, что с 1 апреля начнут выдавать туристические визы белорусам. Болгария потом перенесла этот срок на 15 апреля в минском визовом центре, а на 1 мая — в ВЦ в других городах. Даты на подачу документов уже можно ловить, но никто пока не знает, как эти страны будут выдавать шенген и какие факторы будут влиять на результат. Можно предположить, что первое время процесс и результат будут, как у Хорватии (только не придется неделями или месяцами ждать паспорт из Москвы).

Истории белорусов, получивших визу

Ирина:

— У нашей дочери закончилась шенгенская виза раньше, чем у остальных в семье, потому что в 14 лет необходимо было менять паспорт. Путешествовать в Европу мы обожаем, ездим раза по 4 в год, если не считать ковидные времена. Поэтому сразу озаботились и стали делать ребенку визу в новый паспорт. Открыло визу только третье (!) посольство. Регистрировались во все три при помощи посредников.

Первая попытка — туристическая виза в Польшу. Потратили вместе с услугами посредника (400 рублей) около 700 рублей и получили отказ. Мы были просто в шоке: как при действующих польских визах родителей, предыдущих польских визах самой дочери, ее многочисленных поездках в Польшу на выходные иметь такой результат?

Вторая попытка — туристическая виза в Грецию. Потратили на услуги фирмы-посредника, которая записывала нас на подачу, бронировала билеты и жилье, 400 рублей плюс консульский сбор и сбор ВЦ. Результат — отказ. Мы снова не верили своим глазам, ведь как раз летом 2023 года отдыхали в Греции на Родосе, приложили все подтверждающие документы о перелете, проживании и даже фото. Обсудили ситуацию с мужем и предположили, что это был косяк фирмы-посредника, возможно, брони самолета и отеля на «планируемую» поездку отменили до того, как было принято решение о визах.

Третья попытка — Италия, туристическая виза. Она обошлась почти в 1800 рублей. Я переплатила посредникам за услугу по быстрой регистрации (1250 рублей вместо 800 рублей) и купила премиум-подачу в ВЦ Италии. К пакету документов приложили пачку доков и фото о нескольких поездках в Италию в 2019 году. И так наконец-то мы получили долгожданную визу для ребенка на один год.

Если посчитать все расходы на желанную визу, то она определенно «влетела нам в копеечку».

Кирилл:

— Родственников и друзей во Франции я не нашел, поэтому не мог записаться по мейлу на гостевую визу. Пришлось платить посредникам, чтобы подаваться на туристическую визу. Запись стоит дорого — заплатил 1500 рублей посреднику. Но у меня было несколько французских виз раньше, и это вселяло надежду, что визу дадут на долгий срок. Так и получилось — шенген на 3 года.

Марина:

— Самостоятельно довольно быстро смогла записаться в ВЦ Италии на подачу туристической визы. К остальным документам приложила копию литовской визы сроком на 1 год, которую получала в 2018 году, и документы о поездке в Италию по этой визе. Дали на 6 месяцев, хотя я очень рассчитывала на год.

Егор:

— Мы привыкли, что раньше визы были очень доступны, особенно польские. Теперь (в октябре 2023-го), чтобы записаться на туристическую визу в ВЦ Польши, пришлось заплатить 400 рублей посреднику, так как поймать дату самому абсолютно нереально. Итог был печален — отказ в визе.

Когда я увидел новость о новой системе записи в польский ВЦ, был просто счастлив — наконец-то можно будет самому зарегистрироваться и сэкономить деньги. Но пока все не так радужно: в первый же день, увидев окошко, быстро заполнил все нужные данные, открылась вкладка для камеры, и на этом все. То не работает фотоверификация, то не срабатывает код МСИ. Сайт постоянно выдает ошибку, иногда вообще не открывается. На письма ВЦ не отвечает. Звонок на инфолинию — ничем помочь не могут. Но среди знакомых есть один счастливчик, который смог записать себя и жену.

Елена:

— Мы всей семьей подавались в посольство Германии на гостевую визу по официальному приглашению от моей родной сестры. К счастью, успели в момент, когда от записи до даты подачи документов проходило только 3 месяца. Мне и дочери дали на 1 год, мужу и сыну — на полгода. Было немного обидно, так как знакомым с похожими «вводными» дали гостевые визы на 5 лет всей семье. Получив паспорта, сразу записались на следующую подачу. С учетом нынешних сроков к моменту новой даты как раз закончатся действующие визы.

Олег:

— Подавали документы в посольство Германии я и сын 11 лет по неофициальному приглашению от друга семьи. С момента отправки письма в посольство до момента подачи ждали примерно полгода. Просили визы на 2 года. Итог хотя и неплохой, но немного странный: мне открыли визу на 1 год, ребенку — на 3 месяца.