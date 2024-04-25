Украинский спецназ уничтожил российский Бук-М1 в самый неудобный для него момент 7 25.04.2024, 8:29

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Видеофакт.

Силы специальных операций ВСУ уничтожили российский ЗРК Бук-М1, который готовился к пуску ракет, однако не успел выпустить ни одной, сообщает пресс-центр ССО в четверг, 25 апреля.

Отмечается, что Бук-М1 обнаружили операторы 3-го отдельного полка ССО на одном из самых горячих направлений фронта. Координаты передали артиллерийскому подразделению Сил обороны, который нанес удар по зенитно-ракетному комплексу РФ.

На опубликованных кадрах видно, как Бук-М1 готовится к запуску ракет, а затем взрывается в результате попадания снаряда.