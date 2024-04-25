Минчанина осудили за участие в протестах из-за бежевого пальто 2 25.04.2024, 8:36

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Стал известен приговор.

В суде Советского района Минска 5 апреля по «народной» статье за участие в одном из шествий осенью 2020-го года осудили Никиту Добровольского — ему дали 2,5 года «домашней химии». Главные доказательства по делу — бежевое пальто и фото в нем с шествия, пишет «Весна».

По версии обвинения, Никита Добровольский на проспекте Независимости в Минске «блокировал и преграждал путь транспортным средствам, в результате чего его действия повлекли нарушение работы транспорта, чем он причинил «Минсктрансу» материальный ущерб на сумму 22 500 рублей 66 копеек».

На процессе Никита подтвердил, что действительно принимал участие в акции протеста и двигался по проезжей части. Доказательствами по делу стали фото с телефона мужчины, а также пальто бежевого цвета, в котором он был на шествии и зафиксирован на фото.

В результате судья Ольга Емельянченко признала минчанина «виновным» по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и назначила ему два года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).

До суда мужчина удерживался под залогом в размере 8000 рублей.