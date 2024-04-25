Разворошил старина Джо лавровский коровник 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

25.04.2024, 9:46

Забегали ногами по потолку нечесаны «дипкурьеры».

Старина Джо, президент Байден добился своего – пакет военной помощи Украине, Израилю, Тайване прошел Сенат. Надо отдать ему должное. Полгода президент Америки добивался своего и вот результат есть:

«Я только что подписал пакет финансирования, который на выходных одобрила Палата представителей, а вчера - Сенат. Это усилит безопасность США и всего мира … В ближайшие часы мы начнем отправку оружия Украине. Речь идет о боеприпасах для систем ПВО и артиллерии, о ракетах, бронетехнике».

Российский «боевой Мишутка», пронзительный Медведев, пока молчит. То ли все уже сказал, то ли задохнулся от гнева и не может пока слова вымолвить. Зато Захарова на посту.

По поводу сообщения о поставляемых Украине дальнобойных ракетах, Захарова немедленно заявила: «План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал …»

Что такое «сходка», Захарова отлично знает на внутреннем МИДовском опыте. Да и для «тошноты» она – лучшая подруга.

Разворошил старина Джо российский дипломатический коровник. Забегали ногами по потолку нечесаные, коричневые, пахучие «дипкурьеры».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»