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Белоруска привезла из дома в Польшу не совсем обычный набор продуктов

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  • 25.04.2024, 9:52
  • 3,130
Белоруска привезла из дома в Польшу не совсем обычный набор продуктов

В нем есть даже компот.

Белоруска показала свой набор продуктов, привезенный из дома в Польшу. Видео с обзором продуктовой корзины девушка выложила в TikTok. В комментариях мнения разделились, отмечает bgmedia.site.

На видео фигурирует не только привычная сгущенка и конфеты.

@tanya_komarova_ Мои покупки при возвращении в Польшу из дома 🍯🥔🍖#санкционкаизбеларуси #беларусьсанкционка #беларусь #продуктыизбеларуси #варшава #польша #warsaw #poland ♬ оригинальный звук - Tanya Komarova

«Вчера мы вернулись из Беларуси в Варшаву. Давайте посмотрим, что же я с собой привезла. Мне очень не хватало солений, закаток и, как видите, привезли мы немало. Тут и капуста, и огурцы, и перцы, и компот и даже домашнее варенье», — прокомментировала автор ролика. ⠀

Также в списке белорусских продуктов оказались: две банки сгущенки, различные сорта чая, палка колбасы, кусок красной слабосоленой рыбы, конфеты, вафли, пару упаковок морской капусты, чипсы, а также сахар, гречка, мука, макароны и магазинные специи.

Пост уже собрал почти 1000 комментариев. Мнения пользователей разделились. Были те, кто похвалили автора, что привезла «все свое, домашнее». Другие писали, что «все это есть в pl», искренне не понимали, «почему нельзя закатки сделать в Польше самой» и «что не так с мукой и сахаром?».

Другие шутили и спрашивали, почему «не привезли стиральный порошок «Лотос» и телевизор «Горизонт»?».

Но, пожалуй, самую большую группу составили те, кто удивлялся, как автор провезла через границу запрещенные товары.

Автор ролика отвечала всем заинтересованным, что ехала через границу с Литвой на личном автомобиле, а литовские таможенники не досматривали сумки в багажнике.

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