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Недалеко от горнолыжных курортов под Минском продается добротный дом

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  • 25.04.2024, 10:09
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Недалеко от горнолыжных курортов под Минском продается добротный дом

Для комфортной загородной жизни все есть.

В садовом товариществе возле главных горнолыжных курортов страны продается добротный дом из клееного бруса, в котором можно жить постоянно. Для комфортной загородной жизни все есть: чистовая отделка с мебелью и бытовой техникой, отопление, водопровод и канализация. Стоит же он для нового загородного жилья недорого — можно купить по цене двушки, пишет realt.by.

СТ «Веряги» довольно популярное место — развитая инфраструктура рядом, до горнолыжных комплексов в Логойске и Силичах всего пара километров. Товарищество современное, газифицированное, с видеонаблюдением и освещением на улицах, благоустроенной детской площадкой. Многие дома строились с расчетом на круглогодичное проживание.

Здесь можно купить двухэтажный деревянный дом из клееного бруса 2020-го года постройки. Он крайний по улице, асфальт практически до участка, рядом лес.

Общая площадь — 127 квадратов. На первом этаже находятся прихожая, кухня, гостиная, гостевая комната, санузел.

На втором — две спальни и свободное пространство под обустройство гардеробной или зоны отдыха.

К дому подведен газ, но отопление электрическое. Вода из собственной скважины, также подключен сезонный водопровод товарищества. Канализация местная. Смонтирована проводка под видеонаблюдение.

Участок 10 соток. Территория огорожена и благоустроена.

Стоимость этого варианта — 75 000 долларов.

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