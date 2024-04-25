Bloomberg: Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые определят результаты выборов 4 25.04.2024, 10:15

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джо байден

В остальных шести политик отстает от Трампа.

Президент США Джо Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые и определят результаты президентских выборов, запланированных на ноябрь, свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult.

В Мичигане Байден опережает своего вероятного соперника Дональда Трампа на 2 процентных пункта. В то же время он немного отстает в Пенсильвании и Висконсине, а в Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине его отставание больше.

В опросе сказано, что глубокий пессимизм в отношении траектории развития экономики США вредит репутации Байдена среди избирателей.

Большинство избирателей, участвующих в опросе, видят ухудшение экономических условий в ближайшие месяцы. Только менее одного из пяти опрошенных заявили, что ожидают снижения инфляции и стоимости заимствований к концу года. Несмотря на устойчивый рынок труда, только 23% респондентов заявили, что уровень занятости улучшится за тот же период времени.