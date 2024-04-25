Кремль ищет «сакральную жертву» 4 Алексей Копытько

25.04.2024, 10:48

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Для чего на этот раз?

Участники съезда подконтрольной Кремлю «молдавской оппозиции», который состоялся в Москве, жалуются российской пропаганде, что по возвращении из России их неприветливо встретили на родине, а прямо в аэропорту профилактировали спецслужбы Молдовы. Но им стоит не жаловаться, а включить мозги.

Ориентировочно 20 октября в Молдове должны состояться президентские выборы, а также референдум о намерении вступить в Европейский Союз. Кремль открыто готовится бороться с европейским курсом. Для этого формируют несколько «колонн».

Согласно доступной информации, проблема для Москвы заключается в том, что кремлевским кукловодам никак не удается слепить достойного оппонента Майи Санду. Если тенденции сохранятся, она уверенно выиграет выборы и подкрепится результатами референдума.

На случай, если завести лояльного кандидата через выборы не будет получаться, Кремль активирует традиционный план Б – дестабилизацию. Попытается погрузить Молдову в хаос. Один из хрестоматийных приемов разжигания и дестабилизации – «сакральная жертва».

Все, кто сейчас радостно ездит из Кишинева в Москву за мелкими плюшками, одновременно участвуют в кастинге на роль «сакральной жертвы». Лучшие шансы у тех, кто постоянно кричит о репрессиях со стороны власти. Они сами формируют историю (пишут заготовку для своего некролога): «притесняли – притесняли, а потом совершили непоправимое».

У россиян в Молдове все меньше карт, и все они – экстремальные. Их пока спасало то, что проевропейским властям Молдовы до выборов невыгодно решать вопрос Приднестровья. А вот после переизбрания Санду на второй срок (подряд больше нельзя) контекст может измениться.

Восстановить территориальную целостность страны – это хорошая амбиция второго президентского срока. В Кремле наверняка об этом задумываются. Поэтому они будут вынуждены что-то делать.

Не надо лишний раз вспоминать, что в Москве нет никаких сантиментов относительно разменных фигур. Об этом знают все. Массовая ликвидация «полевых командиров» на оккупированных территориях Украины руками ФСБ – прям как в книжках.

Когда оппозиционных молдавских «свинок» Кремль начинает усиленно «кормить» с руки, информационно «накачивать», это может привести совсем не к тем результатам, на которые рассчитывают эти «свинки».

Алексей Копытько, «Фейсбук»