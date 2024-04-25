«Гуляю с собакой и чуть не плачу, когда вижу все это» 6 25.04.2024, 11:07

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Минчанка прошлась по лесопарку в Степянке.

Все официальные минские парки хороши как на подбор: в какое время не приди — в них будет чисто и убрано. Еще и момент, когда из огромных машин поливают клумбы, можно застать. Другое дело — менее благоустроенные (но не менее популярные у горожан) зеленые территории: там уже можно столкнуться с неприглядной картиной. На состояние лесопарка в Степянке пожаловалась «Онлайнеру» минчанка Анастасия. Девушка живет в районе улицы Солтыса и регулярно ходит на прогулки в ближайший лес. А там…

— В этот район я переехала примерно три года назад. Очень радовалась тому, что в пешей доступности оказался лес — гуляю там каждый день: с собакой или на велосипеде катаюсь. Территория очень большая — за раз все не обойдешь, поэтому захватываю разные кусочки — от лыжероллерной трассы до почти глухих уголков. И, что само обидное, везде встречаю мусор, который оставляют отдыхающие. С другими зелеными зонами в районе как-то не сложилось, поэтому все едут сюда. И, увы, многие не утруждают себя тем, чтобы забрать с собой фантики-бутылки-упаковки.

Такую картину я наблюдаю на протяжении всех трех лет. Особенно она усугубляется в теплое время года, когда в лес приезжают компании на шашлыки: люди сами оборудовали полянки для такого рода отдыха. Результат вы видите.

Возможно, ситуация была бы лучше, если бы в лесопарке стояли урны и контейнеры. Но их нет — ни в глубине, ни даже возле благоустроенных дорожек. Куда девать мусор — непонятно. А нести его с собой «в город» многие просто ленятся, — рассуждает Анастасия.

Территория, состояние которой так беспокоит девушку, естественно, не бесхозная. Когда мусора становится слишком много, минчанка оставляет заявки на уборку через службу 115. Не сразу, но зеленстроевцы приходят. Вот и запечатленные нами свалки уже убраны, может, не идеально, но все же этих куч уже нет.

— Конечно, есть вопросы и к нашим людям: ну как можно это все оставлять после себя? И если зимой бутылки и упаковки засыпаны снегом, то по весне они все снова на виду. Гуляю с собакой и чуть не плачу.

Старожилы рассказывают, что когда-то контейнеры в лесопарке стояли, но их наполняли строительным мусором (видимо, дачники: садоводческое товарищество расположено неподалеку), а порой просто сжигали. Но ведь убрать контейнеры не выход. Место очень популярное, и надо отталкиваться в первую очередь от этого — раз здесь гуляют люди, то и мусор будет появляться, это логично. Наверное, надо уже оборудовать площадки и продумать вывоз мусора.

Что по уборке? В «Зеленстрое» Партизанского района объясняют: «Периодичность и объем выполняемых работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния лесопарков, скверов, парков и зеленых зон производится на основании Правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Мингорсовета №252 от 16.11.2016».

Конкретно в этом документе информации ни о периодичности, ни об объеме выполняемых в лесопарках работ журналисты не нашли (кроме уборки листвы и скашивания газонов).