БелЖД пообещала снизить цены на билеты для одной категории белорусов 25.04.2024, 11:20

На время активного «дачного периода».

С 1 мая стоимость проезда на поездах региональных линий эконом-класса Белорусской железной дороги (БелЖД), как ожидается, снизится в два раза, но только для одной категории пассажиров. Речь о сезонных льготах, которые уже не первый год вводятся БелЖД специально для белорусских пенсионеров на время активного «дачного периода».

Скидка в 50%, согласно официальной информации, размещённой на сайте БелЖД, будет распространяться только на поезда региональных линий эконом-класса. То есть на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами) цены на билеты даже для пенсионеров останутся неизменными.

Согласно положения законо, на такую льготу могут рассчитывать все белорусы, которые уже достигли общеустановленного пенсионного возраста:

• женщины старше 58 лет,

• мужчины старше 63 лет.

Приобретать билеты на электрички по льготному тарифу белорусские пенсионеры, согласно действующим правилам, смогут вплоть до 31 октября.

Чтобы получить право на льготный билет, при покупке в кассе или на станции в обязательном порядке необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, его следует иметь при себе и во время поездки, ведь его всегда могут проверить инспекторы и контролеры.